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Жители России стали меньше ненавидеть мигрантов

14:43 19.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Жители России более толерантно начали относиться к мигрантам, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Общественной палаты РФ.

Как говорится в документе, уровень мигрантофобии в стране снизился с 76 процентов в 2014 году до 66 процентов в 2016 году. На это повлияло упорядочивание пребывания мигрантов, имеющих право на безвизовый въезд в страну, а также отсутствие в 2016 году резонансных террористических актов, совершенных исламскими радикалами, и развитие информационно-образовательных практик.

При этом отмечается, что мигрантофобия остается серьезной проблемой российского общества. Россия находится по этому показателю на четвертом месте среди стран Европы, отставая лишь от Венгрии, Польши и Греции.

Согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения в 2016 году 62 процента россиян считали, что мигранты отбирают рабочие места, а 64 процента респондентов заявляли, что мигранты увеличивают уровень преступности в России. 

Темы: Россия, Миграционная политика в России, Общественное мнение
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Комментарии читателей
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19.09.2017, 22:45
Обычай понимаешь

Купил кресло начальника, и весь аул там стал мастерами и другими мелкими начальниками. Традиция.
19.09.2017, 22:37
Писаки

статисты и великие стратеги из этой самой "общественной" палаты сели бы в поезд метро с лицом мигрантской национальности с рюкзаком за плечами? Ответ очевиден...откуда же эта идиотская и даже преступная по отношению к гражданам России демагогия в " общественной" палате.
19.09.2017, 21:40
Кирилл.

"Уроженец Чечни 1992 года рождения" вспорол живот легкоатлету Николаю Иванову, группа лиц "кавказской наружности" отрезала ухо охраннику, помешавшему им насиловать девушку в темном переулке, злоумышленник "Марат" ограбил и изнасиловал 27-летнюю москвичку.
Многонациональный вестерн: новый сезон охоты на русских индейцев".
"Спутник и Погром"*
----
*Запрещён интернациональными "товарищами" за поддержку Русского Восстания на Юге России.
.
Кстати, умные люди предупреждали, что при нынешней интернационально-космополитической власти все те нехорошие вещи, которые происходили с Русскими на Северном Кавказе, со временем непременно начнут происходить с ними и во всех остальных регионах необъятной "дружбонародной" Российской Федерации. Так что запасайтесь огнестрельным оружием, скоро оно очень сильно понадобится.
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