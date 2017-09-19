Жители России стали меньше ненавидеть мигрантов

Жители России более толерантно начали относиться к мигрантам, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Общественной палаты РФ.

Как говорится в документе, уровень мигрантофобии в стране снизился с 76 процентов в 2014 году до 66 процентов в 2016 году. На это повлияло упорядочивание пребывания мигрантов, имеющих право на безвизовый въезд в страну, а также отсутствие в 2016 году резонансных террористических актов, совершенных исламскими радикалами, и развитие информационно-образовательных практик.

При этом отмечается, что мигрантофобия остается серьезной проблемой российского общества. Россия находится по этому показателю на четвертом месте среди стран Европы, отставая лишь от Венгрии, Польши и Греции.

Согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения в 2016 году 62 процента россиян считали, что мигранты отбирают рабочие места, а 64 процента респондентов заявляли, что мигранты увеличивают уровень преступности в России.