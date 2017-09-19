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Правительство РФ засекретило шестую часть бюджета

11:59 19.09.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Секретные расходы федерального бюджета в 2018 году составят 2,879 триллиона рублей. Об этом сообщает Finanz.ru со ссылкой на законопроект о бюджете, представленный Министерством финансов.

В документе отмечается, что суммарный объем расходов заложен на уровне 16,514 триллиона рублей. В то же время публично доступная роспись по статьям (приложение 14 к закону), где содержится перечень конкретных направлений расходования госсредств, покрывает из этой суммы лишь 13,635 триллиона рублей.

В итоге в режиме максимальной конфиденциальности правительство потратит 17,5 процента бюджета, или практически каждый шестой рубль.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что проект бюджета России на 2018–2020 годы позволит исполнить все соцобязательства. «При его подготовке мы исходили из решения двух основных задач. Бюджет должен обеспечивать выполнение социальных обязательств перед нашими гражданами и создавать условия для устойчивого экономического роста», — сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что бюджет исходит из реальных финансовых возможностей.

Темы: Россия, Министерство финансов РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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19.09.2017, 16:01
Гость: Очнись!

С какой стати мы им - "свои".
19.09.2017, 15:43
Гость: Chenin Blanc

Осведомлённые товарищи говорят, что такой статьи в бюджете нету совсем.
19.09.2017, 15:10
Гость: Бтр

Новый серии "Секретные материалы":
Маузер ищет некие секретные материалы, Скали, опасаясь за Маузера, настоятельно советует Маузеру оставить это небезопасное мероприятие, потому что в этом замешано правительство..
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