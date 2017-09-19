МВД отчиталось о ликвидации крупнейшего в РФ интернет-магазина наркотиков

Министерство внутренних дел России официально объявило о прекращении деятельности RAMP — крупнейшего российского интернет-магазина наркотиков. Об этом говорится в ответе замминистра Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина, передает ТАСС.

По словам Ваничкина, МВД ликвидировало RAMP еще в июле — когда сайт стал недоступен. Это, как отметили в министерстве, стало результатом мер, направленных «на выявление и пресечение деятельности участников преступных группировок, занимающихся распространением синтетических наркотиков, сильнодействующих веществ, прекурсоров и кокаина бесконтактным способом при помощи сети интернет».

В МВД добавили, что всего за первое полугодие 2017 года было выявлено 3 775 преступлений, связанных с оборотом наркотиков через интернет, к ответственности привлекли 1 583 человека.

Никаких конкретных деталей ликвидации RAMP в ответе замминистра нет.

RAMP был создан в «теневом» сегменте интернета (через сеть Tor) в 2012 году для распространения наркотиков. В июле 2017 года пользователи стали жаловаться на недоступность рынка и переходить на похожие ресурсы.

Российский ресурс создавался как аналог международного Silk Road. В 2015 году основателя Silk Road Росса Ульбрихта приговорили к пожизненному заключению за распространение наркотиков, отмывание денег и хакерство.