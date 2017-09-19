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РЖД предложили организовать для Меркель «поездку мечты»

09:21 19.09.2017
Ангела Меркель. Фото с сайта Pixabay.com
Ангела Меркель. Фото с сайта Pixabay.com
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ОАО «Российские железные дороги» заявили о готовности оказать содействие в организации поездки канцлера Германии Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали, пишет РИА Новости.

Это заявление последовало после слов Меркель о том, что она очень хотела бы совершить подобное путешествие. На встрече с немецкими детьми она рассказала, что хотя Германия и является ее любимой страной, она все же хотела бы совершить два путешествия.

«Когда-нибудь — в Скалистые горы и когда-нибудь — по России, по Транссибирской магистрали», - сказала федеральный канцлер, добавив, что русский язык был одним из ее любимых предметов в школе.

В свою очередь представители РЖД заявили, что готовы организовать для Меркель «поездку мечты», если «такое намерение подтвердится». В российской компании пообещали сделать все возможное, чтобы у федерального кнцлера оказались приятные и яркие впечатления от путешествия по Великому Сибирскому пути, которое дает возможность посетить заповедные природные и исторические места, увидеть народы России в их «неповторимо многообразии и позволяет почувствовать особую атмосферу поездки по самому протяжонному железнодорожному маршруту мира».

Транссибирская магистраль является самой длинной железной дорогой в мире, ее протяженность составляет более 9 тысяч километров. Магистраль проходит по территории 20 субъектов РФ и пяти федеральных округов. 

Темы: Ангела Меркель, Путешествия по России, ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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19.09.2017, 15:40
Гость: русский

А Вам, собственно, откуда известно, что это именно секс-компромат, а также степень его позорности и некрасивости? Сами додумали?... Фантазия у Вас богатая, однако ;-)
19.09.2017, 15:36
Гость: Бабушка вспомнила как пионеркой была

Папа, возьми нас с собой на вокзал, мы тебя проводим до поезда!
– Нет, Женя, нельзя. Мне там будет некогда.
– Почему? Папа, ведь у тебя билет уже есть?
– Есть.
– В мягком?
– В мягком.
– Ох, как и я хотела бы с тобой поехать далеко-далеко в мягком!..
(Аркадий Гайдар. Тимур и его команда)
19.09.2017, 15:06
Гость: Бтр

Забирайте эту вашу бабу, шоб мы ее больше не видели.
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