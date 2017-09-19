РЖД предложили организовать для Меркель «поездку мечты»

ОАО «Российские железные дороги» заявили о готовности оказать содействие в организации поездки канцлера Германии Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали, пишет РИА Новости.

Это заявление последовало после слов Меркель о том, что она очень хотела бы совершить подобное путешествие. На встрече с немецкими детьми она рассказала, что хотя Германия и является ее любимой страной, она все же хотела бы совершить два путешествия.

«Когда-нибудь — в Скалистые горы и когда-нибудь — по России, по Транссибирской магистрали», - сказала федеральный канцлер, добавив, что русский язык был одним из ее любимых предметов в школе.

В свою очередь представители РЖД заявили, что готовы организовать для Меркель «поездку мечты», если «такое намерение подтвердится». В российской компании пообещали сделать все возможное, чтобы у федерального кнцлера оказались приятные и яркие впечатления от путешествия по Великому Сибирскому пути, которое дает возможность посетить заповедные природные и исторические места, увидеть народы России в их «неповторимо многообразии и позволяет почувствовать особую атмосферу поездки по самому протяжонному железнодорожному маршруту мира».

Транссибирская магистраль является самой длинной железной дорогой в мире, ее протяженность составляет более 9 тысяч километров. Магистраль проходит по территории 20 субъектов РФ и пяти федеральных округов.