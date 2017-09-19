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Пользователям интернета предложили отказаться от матерных слов

20:00 19.09.2017
Александр Жаров. Фото с сайта rkn.gov.ru
Александр Жаров. Фото с сайта rkn.gov.ru
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Александр Жаров, возглавляющий Роскомнадзор, предложил пользователям Сети отказаться от использования нецензурной лексики.

"Я считаю, что если ты находишься в публичной плоскости, то должен вести себя прилично. И приличное поведение предполагает неиспользование обсценной лексики», - сказал чиновник к интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что сегодня СМИ штрафуют за нецензурную брань, но на интернет-сервисы действие соответствующей нормы не распространяется. Поэтому чиновник предложил пользователям самим решить эту проблему.

В качестве примера он привел свое ведомство. Жаров пояснил, что сотрудники Роскомнадзора платят штраф в размере одного рубля за каждое произнесенное матерное слово. Данная мера была введена несколько лет назад и уже доказала свою эффективность – в коллективе ведомства стали меньше ругаться матом. Собранные таким образом деньги направляются на благотворительность.

«Уверен, что если интернет-сообщество решит на принципах саморегулирования перестать ругаться матом, то произойдет то же самое», - заявил Жаров.
 

Темы: Россия, Интернет в России, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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19.09.2017, 22:51
Vlad

Да я погляжу, в роскомнадзоре сидят отъявленные матершинники.
Можно целый день разгоааривать матом, потом положить в кассу 300 руб. - и совесть чиста!
19.09.2017, 21:58
программист

О, наконец-то! Я думал я один на свете ненавижу мат. На работе рубль - ничтожно мало. Я брал бы вдвое больше за каждое последующее слово, а по достижению какого-то порога объявлял выговор. На третий такой раз увольнение. Но это нереализуемо. Не будут же за каждым ходить шпионы и записывать количество слов. Поэтому наказание должно быть суровым, и наступать после первого же мата. Например 10% зарплаты. Если в следующем месяце не ругаешься - опять получаешь 100%. Ругаешься - ещё минус 10%. Но только, конечно, надо кандидатов предупреждать, что на фирме такая политика, чтобы без подлости.
19.09.2017, 21:38
SL

Боюсь что скоро мы будем с завистью смотреть на Северную Корею.
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