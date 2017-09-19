Пользователям интернета предложили отказаться от матерных слов

Александр Жаров, возглавляющий Роскомнадзор, предложил пользователям Сети отказаться от использования нецензурной лексики.

"Я считаю, что если ты находишься в публичной плоскости, то должен вести себя прилично. И приличное поведение предполагает неиспользование обсценной лексики», - сказал чиновник к интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что сегодня СМИ штрафуют за нецензурную брань, но на интернет-сервисы действие соответствующей нормы не распространяется. Поэтому чиновник предложил пользователям самим решить эту проблему.

В качестве примера он привел свое ведомство. Жаров пояснил, что сотрудники Роскомнадзора платят штраф в размере одного рубля за каждое произнесенное матерное слово. Данная мера была введена несколько лет назад и уже доказала свою эффективность – в коллективе ведомства стали меньше ругаться матом. Собранные таким образом деньги направляются на благотворительность.

«Уверен, что если интернет-сообщество решит на принципах саморегулирования перестать ругаться матом, то произойдет то же самое», - заявил Жаров.

