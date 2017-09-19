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МВД оценило ущерб от массовых сообщений о бомбах в 300 миллионов рублей

07:52 19.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Затраты в связи с эвакуациями зданий по всей стране из-за ложных сообщений о заложенных бомбах составили около 300 миллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел.

По информации издания, ситуацию с анонимными сообщениями о минированиях 18 сентября обсуждали на закрытом совещании в МВД.

Что именно включает в себя эта сумма, не сообщается. По сведениям РИА Новости, всего из-за подобных сообщений в России были эвакуированы более 180 тысяч человек. На вызовы приезжали сотрудники полиции, которые проверяли сообщения о минировании. Ни одно из них подтверждения не получило.

«В эту сумму [300 млн руб.] не включена упущенная выгода бизнеса от действий телефонных хулиганов. Это расходы, которые государство берет на себя в результате усиленного режима несения службы», — считает экс-советник управления президента России по внутренней политике Олег Матвейчев. 

В ночь на 19 сентября в Москве из-за анонимного звонка о заложенной бомбе была эвакуирована редакция газеты «Известия». В этот же день экстренно покинуть здания пришлось посетителям кинотеатра «Звездный» и бара «Камчатка». В общей сложности в трех объектах было эвакуировано порядка тысячи человек. Помещения обследовали кинологи со служебными собаками, однако взрывчатых предметов обнаружено не было.

С 10 сентября в различных городах России начали поступать сообщения о минировании торговых центров, вокзалов, аэропортов, школ и других мест пребывания граждан. Кто именно и с какой целью начал массово сообщать о заложенных бомбах по всей России, неизвестно.

Темы: Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России
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Комментарии читателей
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19.09.2017, 13:24
Гость: Путник

Они посчитали сколько надо бабла скосить на восстановление жировой прослойки.
19.09.2017, 13:23
Гость: Путник

Дык напряглись не по рангу.
19.09.2017, 13:08
Гость: азъ

Когда мы провожали дембилей, то те орали команды:"Тревога! Газы! Вспышка север!". И никто не реагировал.
Россия - страна иллюзий. Когда-то людей арестовывали за селедку, завернутую в газетку с портретом. Потом за анекдоты. Сейчас преследуют за телефонные звонки. Пора взрослеть. Отличать команду пьяного свободой дембиля от полковника. Школьника сообщающего о бомбе в учительской от бандита.
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