МВД оценило ущерб от массовых сообщений о бомбах в 300 миллионов рублей

Затраты в связи с эвакуациями зданий по всей стране из-за ложных сообщений о заложенных бомбах составили около 300 миллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел.

По информации издания, ситуацию с анонимными сообщениями о минированиях 18 сентября обсуждали на закрытом совещании в МВД.

Что именно включает в себя эта сумма, не сообщается. По сведениям РИА Новости, всего из-за подобных сообщений в России были эвакуированы более 180 тысяч человек. На вызовы приезжали сотрудники полиции, которые проверяли сообщения о минировании. Ни одно из них подтверждения не получило.

«В эту сумму [300 млн руб.] не включена упущенная выгода бизнеса от действий телефонных хулиганов. Это расходы, которые государство берет на себя в результате усиленного режима несения службы», — считает экс-советник управления президента России по внутренней политике Олег Матвейчев.

В ночь на 19 сентября в Москве из-за анонимного звонка о заложенной бомбе была эвакуирована редакция газеты «Известия». В этот же день экстренно покинуть здания пришлось посетителям кинотеатра «Звездный» и бара «Камчатка». В общей сложности в трех объектах было эвакуировано порядка тысячи человек. Помещения обследовали кинологи со служебными собаками, однако взрывчатых предметов обнаружено не было.

С 10 сентября в различных городах России начали поступать сообщения о минировании торговых центров, вокзалов, аэропортов, школ и других мест пребывания граждан. Кто именно и с какой целью начал массово сообщать о заложенных бомбах по всей России, неизвестно.