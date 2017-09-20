Стали известны имена попавших в ДТП с командующим ВДВ военных

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков получил тяжелые травмы в результате ДТП в Мурманской области. Об этом пишут "Известия".

Инцидент произошел произошел в пятницу, 15 сентября, на трассе «Кола». В микроавтобус Volkswagen Caravelle, в котором ехал Сердюков, врезался легковой автомобиль Chevrolet Lanos. В результате ДТП автобус перевернулся. По предварительным данным, командующий получил серьезную черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.

Позже стало известно, что в ДТП пострадали еще трое военнослужащих: генерал-майор, полковник и старшина-контрактник. ​С травмами средней тяжести в госпиталь в Североморске после ДТП был доставлен заместитель главкома ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков, который находился в одном автомобиле с командующим. Еще одним пассажиром этой машины был полковник Олег Смыковский, которого также доставили в госпиталь с множественными ушибами и ссадинами. Старшина Андрей Батаев получил травмы средней тяжести и также госпитализирован в Североморск.

Андрею Сердюкову 55 лет. Воздушно-десантные войска РФ он возглавляет с октября 2016 года, ранее служил в командовании Южного военного округа.