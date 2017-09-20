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Стали известны имена попавших в ДТП с командующим ВДВ военных

08:31 20.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков получил тяжелые травмы в результате ДТП в Мурманской области. Об этом пишут "Известия".

Инцидент произошел произошел в пятницу, 15 сентября, на трассе «Кола». В микроавтобус Volkswagen Caravelle, в котором ехал Сердюков, врезался легковой автомобиль Chevrolet Lanos. В результате ДТП автобус перевернулся. По предварительным данным, командующий получил серьезную черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.

Позже стало известно, что в ДТП пострадали еще трое военнослужащих: генерал-майор, полковник и старшина-контрактник. ​С травмами средней тяжести в госпиталь в Североморске после ДТП был доставлен заместитель главкома ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков, который находился в одном автомобиле с командующим. Еще одним пассажиром этой машины был полковник Олег Смыковский, которого также доставили в госпиталь с множественными ушибами и ссадинами. Старшина Андрей Батаев получил травмы средней тяжести и также госпитализирован в Североморск.

Андрею Сердюкову 55 лет. Воздушно-десантные войска РФ он возглавляет с октября 2016 года, ранее служил в командовании Южного военного округа.

Темы: ДТП, Авто
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Комментарии читателей
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20.09.2017, 12:16
Мое имя слишком известно,чтобы публико-(Из фильма...

Дело,судя по этому видеорегистратору,было так.Осведомленные о выезде Сердюкова через радиосвязь типы ехали на метров 700 впереди кортежа Сердюкова,соблюдая дистанцию,чтобы не реагировать на сигналы военной колонны.При появлении на встречном направлении колонны гражданских машин эти типы в машине Х резко остановились так,что их пришлось объезжать колонне военных,а в это время на скорости подоспела встречная колонна гражданских авто.Объезжая этих хамов,а может диверсантов,машина с Сердюковым неизбежно столкнулась с машиной несчастного .Найдите этих ,кто снимал видео-они и есть виновники задуманного терракта.
20.09.2017, 10:54
Фёдор0

Слишком много случайных смертей и в России и ДНР и в ЛНР. Чья то разведка и диверсионка работает лучше Российской. Я думаю америкосы.
20.09.2017, 09:58
Осе

"..однозначно",Остап "не гоните волну",машина протаранившая "каравеллу" не была "джихадмобилем"и семья в ней не "камикадзе",а пострадавшие.У водилы "шевроле"с башкой явно проблемы были,но таких Вы встретите и сегодня на всех дорогах и не только России!
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