В КПРФ предложили выплатить россиянам доходы от нефти

Депутаты от КПРФ подготовили и направили на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагают распределить между россиянами доходы бюджета, полученные в связи с добычей полезных ископаемых. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

В случае принятия документа, в первый финансовый год между большинством жителей страны должны быть распределены 20% таких доходов. В каждый последующий год – на 2% больше, чем в предыдущий. Так, если закон будет своевременно принят, то в будущем году россияне могут получить примерно по 10 тысяч рублей.

По замыслу авторов проекта, на выплату смогут рассчитывать граждане, работавшие в текущем финансовом году не менее девяти месяцев, те, кто состояли на учете в центрах занятости, но не получали пособий по безработице, а также пенсионеры, которые имеют не менее пяти лет трудового стажа. Порядок получения россиянами долей должно определить правительство.

Кабмин дал отрицательное заключение на проект. Там, в частности, отметили, что часть доходов от добычи полезных ископаемых расходуется на обеспечение функций государства, в число которых входит охрана прав и свобод граждан, формирование Фонда национального благосостояния и Резервного фонда.

«Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией России и федеральными законами», - цитирует агентство заключение кабмина.

Ранее премьер министр Дмитрий Медведев заявил об изменении структуры доходной части госбюджета. По его словам, в первом полугодии текущего года поступления от налогов и сборов превысили нефтегазовые доходы.

