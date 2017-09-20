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В КПРФ предложили выплатить россиянам доходы от нефти

21:52 20.09.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Депутаты от КПРФ подготовили и направили на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагают распределить между россиянами доходы бюджета, полученные в связи с добычей полезных ископаемых. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

В случае принятия документа, в первый финансовый год между большинством жителей страны должны быть распределены 20% таких доходов. В каждый последующий год – на 2% больше, чем в предыдущий. Так, если закон будет своевременно принят, то в будущем году россияне могут получить примерно по 10 тысяч рублей.

По замыслу авторов проекта, на выплату смогут рассчитывать граждане, работавшие в текущем финансовом году не менее девяти месяцев, те, кто состояли на учете в центрах занятости, но не получали пособий по безработице, а также пенсионеры, которые имеют не менее пяти лет трудового стажа. Порядок получения россиянами долей должно определить правительство.

Кабмин дал отрицательное заключение на проект. Там, в частности, отметили, что часть доходов от добычи полезных ископаемых расходуется на обеспечение функций государства, в число которых входит охрана прав и свобод граждан, формирование Фонда национального благосостояния и Резервного фонда.

«Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией России и федеральными законами», - цитирует агентство заключение кабмина.

Ранее премьер министр Дмитрий Медведев заявил об изменении структуры доходной части госбюджета. По его словам, в первом полугодии текущего года поступления от налогов и сборов превысили нефтегазовые доходы.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Бюджетная политика в России, Нефтяная промышленность в России, Государственная Дума РФ, Партия КПРФ
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Комментарии читателей
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21.09.2017, 09:15
2 для 1

Вспомнили? Кто вспомнил? Власть? И уже рассматривают этот вопрос? Это обычное бла-бла.
21.09.2017, 01:21
пенсионер

В стране всё уже давно поделено между членами кооператива "Озеро", и дорогим россиянам дотанутся, как любит говорить Путин, от мёртвого осла уши.
21.09.2017, 00:52
Евгений В

Сначала сдали СССР, породнились с этой воровской властью, в думе уже более двух десятков лет уютно пригрелись и тоже вслед за президентом, который все ни как не может уравнять МРОТ с прожиточным минимумом, решили приманить избирателей никчемным обещанием.
Доходы от нефти, а сколько ее акций еще осталось у РФ? Может лучше сразу замахнуться на все виды сырьевых ресурсов с территории страны, которые приносят доходы и не зависимо от сегодняшней собственности? Сырьевые ресурсы и территория должны принадлежать не отдельному частнику (только аренда по договору), а всему народу этой страны по-божески.
А Зюганов с компанией подумал, кто от этой кормушки из собственников добровольно уйдет и захочет поделиться? Совершенно не реальное предложение, не имеющее в РФ под собой ни какой почвы. Тогда снова старый, как миф вопрос: "Что делать?"
Может лучше предложить установить разумный государственный пенсионный минимум и максимум, в зависимости от заслуг перед страной (кто успел "накопить", имеет дворцы, яхты..., тому пенсия вообще не нужна, зато пенсионного фонда без проблем на всех хватит). Дополнительно установить зарплату депутатам на уровне средней, хотя бы по Москве. А еще нормальную индексацию внедрить в соответствие росту цен на продуктовую корзину, чтобы люди не голодали и нищета в РФ не разводилась: уже 21 век на дворе, а не 13 год.
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