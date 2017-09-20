РЖД запустили грузовые поезда в обход Украины

РЖД в рамках тестовой эксплуатации запустили регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины. Об этом говорится в сообщении компании, передаёт РИА "Новости".

"Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами, - сказано в пресс- релизе. - Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады".

Ранее президент РЖД Олег Белозеров сообщил, что грузовые поезда начнут движение по железной дороге в обход Украины до конца октября.

В конце марта дочернее предприятие ОАО «РЖД» — АО «РЖДстрой» проводило аукцион с максимальной ценой контракта 4,7 млрд руб. на работы в рамках строительства железной дороги в обход Украины.