]]> ]]>
Главная В России Новости

РЖД запустили грузовые поезда в обход Украины

18:07 20.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

РЖД в рамках тестовой эксплуатации запустили регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины. Об этом говорится в сообщении компании, передаёт РИА "Новости".

"Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами, - сказано в пресс- релизе. - Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады".

Ранее президент РЖД Олег Белозеров сообщил, что грузовые поезда начнут движение по железной дороге в обход Украины до конца октября.

В конце марта дочернее предприятие ОАО «РЖД» — АО «РЖДстрой» проводило аукцион с максимальной ценой контракта 4,7 млрд руб. на работы в рамках строительства железной дороги в обход Украины.

Темы: Отношения России и Украины, ОАО «Российские железные дороги»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.09.2017, 19:18
***

Наконец-то! Теперь надо обходить и Прибалтику.
20.09.2017, 19:01
Остап

Двести пятьдесят миллионов долларов из бюджета Украины. "Омерика с нами!"
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.