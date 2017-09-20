СМИ назвали возможную причину инцидента с вертолетом Ка-52 на учениях

Газета «Коммерсант» назвала предварительную причину инцидента с вертолетом Ка-52 во время учений. По информации издания, ЧП могло случиться из-за технического сбоя в системе вооружения боевой машины.

После того, как пилот переключил тумблер системы вооружения вертолета, ракета вылетела из установки, попав в находящиеся на земле машины и контузив двоих человек.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях 19 сентября. Утверждалось, что удар произошел 17 или 18 сентября. Первым о ЧП сообщал сайт «66.ru». Также накануне была опубликована запись с камер на борту вертолета, на которой можно наблюдать за сходом ракет уже со стороны пилота.

Минобороны РФ заявило, что во время проведения учений в эти дни никаких пусков ракет с вертолета Ка-52 не осуществлялось, а сообщения об инциденте — это «намеренная провокация или чья-то персональная глупость». Отмечалось, что на выложенном в соцсетях видео зафиксирован другой инцидент, который случился, когда вертолеты отрабатывали поражение наземных целей. При этом подчеркивалось, что никто не пострадал. Однако источники «Коммерсанта» сообщили, что ЧП действительно случилось и произошло 16 сентября.

Окончательный ответ о произошедшем должна дать специальная комиссия, которую создали в Минобороны. В нее вошли представители ведомства и авиационной промышленности. Они должны установить точные причины происшествия и определить степень виновности должностных лиц.