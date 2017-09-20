]]> ]]>
Главная В России Новости

СМИ назвали возможную причину инцидента с вертолетом Ка-52 на учениях

12:08 20.09.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Материалы по теме:

Газета «Коммерсант» назвала предварительную причину инцидента с вертолетом Ка-52 во время учений. По информации издания, ЧП могло случиться из-за технического сбоя в системе вооружения боевой машины.

После того, как пилот переключил тумблер системы вооружения вертолета, ракета вылетела из установки, попав в находящиеся на земле машины и контузив двоих человек.
Видеозапись инцидента появилась в соцсетях 19 сентября. Утверждалось, что удар произошел 17 или 18 сентября. Первым о ЧП сообщал сайт «66.ru». Также накануне была опубликована запись с камер на борту вертолета, на которой можно наблюдать за сходом ракет уже со стороны пилота.

Минобороны РФ заявило, что во время проведения учений в эти дни никаких пусков ракет с вертолета Ка-52 не осуществлялось, а сообщения об инциденте — это «намеренная провокация или чья-то персональная глупость». Отмечалось, что на выложенном в соцсетях видео зафиксирован другой инцидент, который случился, когда вертолеты отрабатывали поражение наземных целей. При этом подчеркивалось, что никто не пострадал. Однако источники «Коммерсанта» сообщили, что ЧП действительно случилось и произошло 16 сентября.

Окончательный ответ о произошедшем должна дать специальная комиссия, которую создали в Минобороны. В нее вошли представители ведомства и авиационной промышленности. Они должны установить точные причины происшествия и определить степень виновности должностных лиц.

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки, Армия и обороноспособность России, Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.09.2017, 14:59
blog2038

Внимание! Внимание! Объявляем возможную причину несуществующего инцидента!
20.09.2017, 14:26
Обычное дело:

сначала - вывсеврети, провокация.., приперли неопровержимыми фактами - да, будем разбираться...
20.09.2017, 13:29
1

Никогда не ошибается только тот кто Ничего Не Делает!
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.