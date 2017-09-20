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Лидер «Христианского государства» задержан за призывы поджигать кинотеатры

10:36 20.09.2017
Фото с сайта cdn01.ru
Фото с сайта cdn01.ru
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Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин задержан за призывы поджигать кинотеатры, решившие показывать фильм «Матильда». О задержании Калинина сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В начале 2017 года «Христианское государство — Святая Русь», которое возглавляет Александр Калинин, рассылало письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды», угрожая, что «кинотеатры начнут гореть».

В интервью «Медузе», вышедшем в середине сентября, Александр Калинин заявлял, что к нему анонимно обращались люди, которые предлагали массово звонить в кинотеатры с сообщениями о заложенных бомбах, чтобы бороться с прокатом фильма «Матильда». Волну эвакуаций по всей России Калинин связывает с действиями этих людей.

На «Христианское государство» подавали жалобы в правоохранительные органы режиссер «Матильды» Алексей Учитель, а также депутаты Госдумы. В апреле сообщалось, что прокуратура выявила признаки преступления в действиях представителей общественной организации «Христианское государство — святая Русь». Однако о задержании активистов или каких-либо иных действиях, предпринятых правоохранительными органами в отношении «Христианского государства», ранее не сообщалось.

Премьера фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя запланирована на 25 октября. Фильм рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Кампанию с требованием запретить показ «Матильды» более года ведет депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. По ее словам, она получает многочисленные жалобы от верующих на то, что фильм, рассказывающий о любовных отношениях Николая II, канонизированного РПЦ, оскорбляет их чувства.

Темы: Религия и прогресс, Кино, Кино в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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20.09.2017, 15:56
Гость: Игорь Сорин

Минуточку, минуточку!
Вы когда нибудь видели в чьем-либо авто складень- Матерь Божья-Спас-Никки Страстотерпец? Я лично ТАКОГО складня НИКОГДА не видел.
А вот километровые очереди в ХХС к реальному третьему персонажу складня- видел.
Так что не надо ля-ля.
20.09.2017, 15:40
Гость: Ося

А всё началось с Поклонской...
20.09.2017, 15:17
Гость: Скакал казак через долину.

Масоны не нужны Русскому народу.Забирайте на Запад и потомков от заплечных
дел мастеров -лудильщиков и портных-ростовщиков,прибывших в Россию в 1917г.из США и Европы по зову Ленина.С ними же вон из России эти масоны Михельсоны и Готторпы ,народившиеся от Софии-Августы-Фредерик-Екатерины-2.Нам нужен русский царь,русский президент,русская Дума и славянское правительство в русском Кремле на Красной площади в Русской Москве.
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