Лидер «Христианского государства» задержан за призывы поджигать кинотеатры

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин задержан за призывы поджигать кинотеатры, решившие показывать фильм «Матильда». О задержании Калинина сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В начале 2017 года «Христианское государство — Святая Русь», которое возглавляет Александр Калинин, рассылало письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды», угрожая, что «кинотеатры начнут гореть».

В интервью «Медузе», вышедшем в середине сентября, Александр Калинин заявлял, что к нему анонимно обращались люди, которые предлагали массово звонить в кинотеатры с сообщениями о заложенных бомбах, чтобы бороться с прокатом фильма «Матильда». Волну эвакуаций по всей России Калинин связывает с действиями этих людей.

На «Христианское государство» подавали жалобы в правоохранительные органы режиссер «Матильды» Алексей Учитель, а также депутаты Госдумы. В апреле сообщалось, что прокуратура выявила признаки преступления в действиях представителей общественной организации «Христианское государство — святая Русь». Однако о задержании активистов или каких-либо иных действиях, предпринятых правоохранительными органами в отношении «Христианского государства», ранее не сообщалось.

Премьера фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя запланирована на 25 октября. Фильм рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Кампанию с требованием запретить показ «Матильды» более года ведет депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. По ее словам, она получает многочисленные жалобы от верующих на то, что фильм, рассказывающий о любовных отношениях Николая II, канонизированного РПЦ, оскорбляет их чувства.