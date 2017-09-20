В России увеличат размер минимальной зарплаты

В России будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Это наша задача, наши обязательства перед гражданами. Но и просто из чисто моральных соображений у нас люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Это просто невозможно», - цитирует агентство главу государства.

Путин подчеркнул, что эта задача будет решена, поскольку отечественная экономика демонстрирует рост.

Президент также отметил, что повышение МРОТ не должно повлечь рост налогов, взимаемых с предпринимателей. По его словам, правительство должно устранить связь между этими двумя показателями.

Ранее стало известно, что кабмин одобрил проект закона о повышении с начала 2018 года МРОТ до 9 тысяч 489 рублей. Эта сумма составляет 85% от прожиточного минимума. В Минтруде отметили, что на это потребуется 26,2 миллиарда рублей.

