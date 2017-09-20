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В России увеличат размер минимальной зарплаты

18:49 20.09.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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В России будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Это наша задача, наши обязательства перед гражданами. Но и просто из чисто моральных соображений у нас люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Это просто невозможно», - цитирует агентство главу государства.

Путин подчеркнул, что эта задача будет решена, поскольку отечественная экономика демонстрирует рост.

Президент также отметил, что повышение МРОТ не должно повлечь рост налогов, взимаемых с предпринимателей. По его словам, правительство должно устранить связь между этими двумя показателями.

Ранее стало известно, что кабмин одобрил проект закона о повышении с начала 2018 года МРОТ до 9 тысяч 489 рублей. Эта сумма составляет 85% от прожиточного минимума. В Минтруде отметили, что на это потребуется 26,2 миллиарда рублей.
 

Темы: Россия, Зарплаты и пособия в России, Правительство России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.09.2017, 20:35
Гость: Евгений В

Свежо предание...Неужели потянуло заняться социальными вопросами, или только, как обычно, перед выборами?
20.09.2017, 20:30
Гость: не дождётесь

МРОТ должен быть ниже прожиточного минимума, иначе они будут плохо работать.
20.09.2017, 19:27
Гость: неужто

Неужто МРОТ в России поднимут до уровня нищих загнивающих США- 9 долларов в час?
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