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Названы регионы России с самым загрязненным воздухом

10:03 21.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу за последние три года в России существенно ухудшилась, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Минприроды РФ.

Так, в 2016 году в воздух попало 31 617,1 тыс.т вредных примесей. Более половины выбросов (55%) попало в воздух от предприятий.

Наиболее неблагоприятная ситуация с загрязнением воздуха сложилась в регионах Сибирского федерального округа — Иркутской, Кемеровской областях, Алтайском крае. В топ-20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы попали Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Отмечается, что в большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый.

Наибольший вред здоровью наносят пыль, фтор и его соединения, аммиак, толуол, формальдегид, бензапирен, оксид углерода, хлор и его соединения, тяжелые металлы, ксилол, бензол, алифатические углеводороды, оксиды азота, гидроксибензол, сероводород и другие соединения.

В связи с этим наблюдается увеличение заболеваемости астмой среди детей (в 1,7 раза) и взрослых (в 1,5 раза). Особо неблагоприятная ситуация наблюдается в Иркутской, Смоленской, Калужской, Самарской, Свердловской областях, Удмуртии и Красноярском крае.

Представители Роспотребнадзора заявляют, что причинами плохого качества воздуха является отсутствие высокоэффективного газоочистительного оборудования, эксплуатации устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. 

Темы: Антропогенное воздействие на экологическую обстановку, Экология и охрана природных богатств России, Министерство природных ресурсов и экологии РФ
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