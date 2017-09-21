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Россияне поддержали идею «Яблока» о выводе военнослужащих из САР

21:45 21.09.2017
Григорий Явлинский. Фото с личной страницы в Facebook
Григорий Явлинский. Фото с личной страницы в Facebook
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Инициативу партии «Яблоко» о прекращении военной операции в Сирии поддерживают свыше 100 тысяч россиян. Об этом заявил глава федерального политкомитета партии Григорий Явлинский, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что озвучил лишь промежуточные итоги кампании, которую проводит «Яблоко». Ссылаясь на данные социологических опросов, Явлинский сообщил, что за вывод российских военнослужащих из ближневосточного государства выступают 49% граждан РФ.

Явлинский добавил, что операция в Сирии наносит ущерб отечественной экономике. По его словам, на нее потрачено свыше 190 миллиардов рублей.

В начале лета партия «Яблоко» запустила кампанию «Время вернуться домой». Активисты партии собирают по всей стране подписи за прекращение участия РФ в сирийской войне.

Темы: Россия, Сирия, Военные конфликты в мире, Общественно-политическая жизнь в России
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