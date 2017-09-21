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Глава РПЦ пригрозил священникам пенсией за ослушание

20:45 21.09.2017
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл © KM.RU
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл © KM.RU
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл потребовал от духовенства Русской православной церкви строгого исполнения его указаний.

«Если у кого-то еще остаются сомнения (в том), что нужно ли делать все то, о чем патриарх учит – оставьте все сомнения! И строго исполняйте то, что я повелеваю!.. Другого пути для нашей Церкви сегодня нет! Кто не согласен – на пенсию!» - цитирует его РИА «Новости».

Глава РПЦ также призвал уделять больше внимания работе с молодежью. Он заявил, что систему церковного образования необходимо развивать, сделать ее интересной и привлекательной для юных россиян.

«Если большинство православной молодежи пройдут в детстве и юности через наши приходы, это будут добрые граждане России — замечательные семьи построят и воспитают следующее поколение в духе и силе, которые принес нам Господь», - подчеркнул патриарх.

Помимо этого он напомнил священникам о приходской социальной работе, помощи одиноким пожилым людям. По его словам, священнослужители должны знать нуждающихся в своих приходах.
 

Темы: Россия, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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21.09.2017, 23:37
56.346512, 35.362298

Узнать надо причину что побуждает и не исполняют священнослужители, и что именно повелевает и чему учит ПК.
21.09.2017, 22:29
1

<<<А тут: "... строго исполняйте то, что я повелеваю!"- Это как понимать?>>>
Он уже себя царём считает.
21.09.2017, 22:22
Можно и мне пенсию?

Я сомневаться буду столько сколько потребуется Его Требовательному Святейшеству.
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