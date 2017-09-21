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После конфликта с участием мигрантов у ТЦ в Москве заведены два дела

15:45 21.09.2017
© KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
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Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела после конфликта с участием мигрантов, произошедшего в торговом центре «Москва» на Тихорецком бульваре.

Дело по статье 116 УК (побои), сообщили представители ГУ МВД по Москве, возбуждено «по факту причинения телесных повреждений» мигранту, которого, как сообщалось, избили охранники торгового центра. Пострадавший, приехавший в Россию из Таджикистана, работал в ТЦ грузчиком.

После того, как стало известно об избиении грузчика, у торгового центра собрались несколько десятков мигрантов. Массовую драку между мигрантами и охраной центра, объявило ГУ МВД по Москве, удалось предотвратить полицейским. Участники несостоявшейся драки были задержаны.

«В территориальные отделы полиции доставлены более 90 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, передает "Интерфакс".

Таджикские СМИ утром 21 сентября сообщили, что пострадавший в ТЦ «Москва» грузчик — Навруз Каримов — умер в больнице. Представители полиции эти сообщения опровергли. В 68-й больнице, куда был доставлен Каримов, сообщили РИА Новости, что он находится в отделении нейрохирургии. Врачи, по словам собеседников агентства, оценивают его состояние как тяжелое.

Темы: Россия, Москва, Проблемы мигрантов в мире, Расследования в России
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Комментарии читателей
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22.09.2017, 00:19
Гость: Бывший душанбинец

Уже наверное в десятый раз говорю - из бывших республик нужно было брать русских а не таджиков, узбеков, киргизов и т.д. А для остальных - визовый режим сразу после развала СССР. Но вы же сами набрали миллионы азиатов и получили у себя дома и враждебные общины и терроризм и дикую преступность. Это у вас русофоба Ромодановского Путин награждает - награждает за всё это. Ведь давным давно нужно было разобраться что происходит и принять самые простые меры - не нужно быть семи пядей во лбу чтобы решить этот вопрос. Не верите - спросите таджиков - они же выгнали из Таджикистана больше 90% русских которые там жили. Спросите своего президента - почему он до сих пор не удосужился разобраться во всём этом, или это не в его стране происходит?
21.09.2017, 22:13
Гость: Дык,

тогда надо и дел заводить в количестве 250.
С высылкой на родину за их счет.
21.09.2017, 21:07
Гость: Обращение к потомкам

когда в уже не русских областях в ваше время начнутся этнические войны, возбудите посмертные уголовные дела на нынешнее либеральное руководство России и справедливо осудите их дела и свершения в сегодняшнее время, которые творятся не по незнанию или ошибке, а вполне преднамеренно в здравом уме и свежей памяти, в том числе о событиях в Косово и в других посткоммунистических государствах.
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