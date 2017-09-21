После конфликта с участием мигрантов у ТЦ в Москве заведены два дела

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела после конфликта с участием мигрантов, произошедшего в торговом центре «Москва» на Тихорецком бульваре.

Дело по статье 116 УК (побои), сообщили представители ГУ МВД по Москве, возбуждено «по факту причинения телесных повреждений» мигранту, которого, как сообщалось, избили охранники торгового центра. Пострадавший, приехавший в Россию из Таджикистана, работал в ТЦ грузчиком.

После того, как стало известно об избиении грузчика, у торгового центра собрались несколько десятков мигрантов. Массовую драку между мигрантами и охраной центра, объявило ГУ МВД по Москве, удалось предотвратить полицейским. Участники несостоявшейся драки были задержаны.

«В территориальные отделы полиции доставлены более 90 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, передает "Интерфакс".

Таджикские СМИ утром 21 сентября сообщили, что пострадавший в ТЦ «Москва» грузчик — Навруз Каримов — умер в больнице. Представители полиции эти сообщения опровергли. В 68-й больнице, куда был доставлен Каримов, сообщили РИА Новости, что он находится в отделении нейрохирургии. Врачи, по словам собеседников агентства, оценивают его состояние как тяжелое.