Тверской стрелок подал апелляцию на приговор суда

Сергей Егоров приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек, обжаловал вердикт суда. Об этом «Интерфаксу» рассказал его адвокат Тимофей Щербаков.

Юрист пояснил, что его подзащитный считает приговор обоснованным, но указывает на то, что суд не учел всех обстоятельств при его вынесении. Адвокат добавил, что апелляция подана в Тверской областной суд.

Приговор Егорову был вынесен 12 сентября. Согласно ему, первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию особого режима. Кроме того, Егоров должен будет выплатить 10 миллионов рублей по искам о возмещении морального вреда и 277 тысяч рублей материального ущерба.

Массовое убийство под Тверью произошло в первые дни лета. Егоров в компании местных жителей и гостей распивал алкоголь. В какой-то момент возникла ссора, Егоров взял охотничье ружье и расстрелял девять человек. Во время суда он заявил, что раскаивается в содеянном и готов к любому приговору, в том числе – высшей мере наказания.

