Миллиардер Михаил Прохоров продал издание «Сноб»

Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова продала издание «Сноб» генеральному директору ООО «Сноб Медиа» Марине Геворкян.

В заявлении «Онэксима» говорится, что группа решила избавиться от медийных активов в рамках своей инвестиционной стратегии. «Сноб» оставался последним таким активом «Онэксима».

Марина Геворкян работает в «Снобе» с 2009 года. Гендиректором ООО «Сноб Медиа» она стала в 2012 году.

В июне 2017 года «Онэксим» продал РБК. Покупателем холдинга стал владелец группы ЕСН Григорий Березкин, которому также принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и газета Metro.

Проект «Сноб» был запущен в 2008 году. Его создал основатель издательского дома «Коммерсант» Владимир Яковлев.