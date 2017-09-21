]]> ]]>
Главная В России Новости

Миллиардер Михаил Прохоров продал издание «Сноб»

11:15 21.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова продала издание «Сноб» генеральному директору ООО «Сноб Медиа» Марине Геворкян.

В заявлении «Онэксима» говорится, что группа решила избавиться от медийных активов в рамках своей инвестиционной стратегии. «Сноб» оставался последним таким активом «Онэксима».

Марина Геворкян работает в «Снобе» с 2009 года. Гендиректором ООО «Сноб Медиа» она стала в 2012 году.

В июне 2017 года «Онэксим» продал РБК. Покупателем холдинга стал владелец группы ЕСН Григорий Березкин, которому также принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и газета Metro.

Проект «Сноб» был запущен в 2008 году. Его создал основатель издательского дома «Коммерсант» Владимир Яковлев.

Темы: Смена владельцев СМИ в России, СМИ в России, СМИ и журналистика
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.09.2017, 14:31
Гость: Потому, что

как сказал президент:"Итоги при(Х)ватизации незыблемы."
21.09.2017, 12:40
Гость: Изя

д"еффективный" манагер. Интересно, если они такие умные, почему пролетают как та фанера, над Парижем?
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.