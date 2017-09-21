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Большинство россиян высказались за сохранение ставки психолога в школах

15:26 21.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Абсолютное большинство россиян считают, что в школах необходимо сохранить ставку психолога, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, за наличие психолога в школах высказалось 85% респондентов. При этом 76% опрошенных заявили, что психолог смог бы предотвратить инцидент, произошедший в подмосковной Ивантеевке 5 сентября, когда подросток во время урока напал на учительницу и открыл стрельбу из пневматического оружия.

Ответственность за произошедшее 48% опрошенных возложили на семью школьника, 21% россиян считает, что не последнюю роль в трагедии сыграл интернет. И только 9% респондентов заявили, что в случившемся виноват сам школьник.

Эффективность работы школьных психологов признали 61% участников опроса, в большинстве своем они имели возможность наблюдать за работой специалистов в учебных заведениях. 

Темы: Психология и вопросы самоанализа, Российские школьники, Школьное образование в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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21.09.2017, 20:11
Гость: Евгений В

"подросток во время урока напал на учительницу и открыл стрельбу из пневматического оружия".
Мне кажется причина не в отсутствии в школе психолога, а в самой жизни в условиях РФ. Основная причина в идеологии обогащения любой ценой, которая открыто проповедуется властью. Например даже учителям Медведев посоветовал бизнесом заняться, если не хватает денег, ему то хватает государственный карман к его услугам. А бездуховность? А телевидение? С кого подростки берут пример? Правильно со "звезд". Современные "звезды" все в наколках, на передачах типа "Пусть говорят" и прочих сплошные разводы и дележ имущества, сквернословие, а одежда. В фильмах воровство, мошенничество, разврат и жестокость. А теперь психолог потребовался. Все общество в РФ поражено страшной болезнью и идет к гибели, не смотря на усилия или спектакль по поднятию патриотизма, танковые биатлоны, борьбу с терроризмом и усиление Армии и полиции.
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