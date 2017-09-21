Большинство россиян высказались за сохранение ставки психолога в школах

Абсолютное большинство россиян считают, что в школах необходимо сохранить ставку психолога, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, за наличие психолога в школах высказалось 85% респондентов. При этом 76% опрошенных заявили, что психолог смог бы предотвратить инцидент, произошедший в подмосковной Ивантеевке 5 сентября, когда подросток во время урока напал на учительницу и открыл стрельбу из пневматического оружия.

Ответственность за произошедшее 48% опрошенных возложили на семью школьника, 21% россиян считает, что не последнюю роль в трагедии сыграл интернет. И только 9% респондентов заявили, что в случившемся виноват сам школьник.

Эффективность работы школьных психологов признали 61% участников опроса, в большинстве своем они имели возможность наблюдать за работой специалистов в учебных заведениях.