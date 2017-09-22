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С памятника Калашникову уберут схему немецкого автомата

11:36 22.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Российское военно-историческое общество (РВИО) приняло решение убрать с памятника Михаилу Калашникову на Садовом кольце в Москве схему немецкого автомата StG 44. Об этом рассказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, передает агентство "Москва".

Он добавил, что скульптор Салават Щербаков и его подмастерье «что-то напутали». При этом к самой скульптуре РВИО предъявляло требование только по тому оружию, которое Калашников держит в руках — автомат собственной конструкции.

«Это очень маленькая фоновая вещь. Я даже удивляюсь, как ее разглядели. Мы ее брали из источников. И там, где мы ее брали, написано „Автомат Калашникова“. Что-то из интернета», — заявил Щербаков РБК.

Кононов отметил, что ошибка снова подчеркивает, насколько АК отличается от StG 44, поэтому обвинять Калашникова в заимствовании конструкции «категорически неверно».

На схему StG 44, изображенную в задней части монумента, 21 сентября обратил внимание историк Юрий Пашолок. Этот немецкий автомат был разработан до АК и внешне его напоминает.

Фото со страницы Юрия Пашолока в соцсети

Памятник Михаилу Калашникову открыли в Москве 19 сентября.

Темы: Россия, Охрана памятников истории культуры и архитектуры в России
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Комментарии читателей
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22.09.2017, 15:17
Гость: Стас

Немецкий автомат Шмайссер StG-47, конструктора Хуго Шмайссера почему -то в россии зовут каким-то АК??? Зачем этот цирк??? Ижевское детище Шмайссера - в КБ ижевского завода Ижмаш.
22.09.2017, 15:13
Гость: ник

не понял гибридные действия начали давать результат? Обычно они на дураков действуют.
22.09.2017, 15:06
Гость: Ося

Доработка памятника должна производиться за счет "консультантов", ещё проверить надобно скока им отстегнули за то, что в интернет слазили не по адресу. Утешает другое: если есть конструктивные отличия, которые видны специалистам, то чего базарят типа "слямзил" конструкцию...
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