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В России за неделю эвакуировали 400 тысяч человек из-за анонимных звонков

12:49 22.09.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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В России за неделю эвакуировали около 400 тысяч человек после анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. Об этом со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

Всего, по данным агентства, эвакуировали более тысячи зданий в 80 городах. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

Волна эвакуаций после анонимных звонков началась 11 сентября. В десятках российских городов эвакуировали школы, университеты, административные здания, гостиницы, аэропорты, вокзалы и торговые центры.

После эвакуаций в регионах возбудили дела о ложном сообщении об угрозе. По данным РБК, такое же расследование ведет ФСБ. Издание сообщало, что следователи отследили анонимные звонки через IP-телефоны до Брюсселя. По предварительной версии, преступники хотели заработать в обмен на прекращение звонков.

Глава МЧС Владимир Пучков заверил, что эвакуации проводятся не в рамках учений.

Темы: Россия, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Расследования в России
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