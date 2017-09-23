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В связи с давленикм на кинотеатры из-за «Матильда» завели уголовное дело

13:42 23.09.2017
Кадр из фильма «Матильда»
Кадр из фильма «Матильда»
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Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела, заведенного в связи с принуждением кинопрокатчиков отказаться от демонстрации фильма Алексея Учителя «Матильда».

Как собщает «Интерфакс» уголовное дело возбуждено по статье 179 УК РФ «Принуждение к совердению сделки или отказу от ее совершения». В частности дело возбуждено «по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей, причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».

Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» ранее был задержан по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина. Позже он был отпущен под подписку о невыезде, так как не принимал участие в поджоге. Калинин был повторно задержан по вновь открывшимся обстоятельствам. В настоящее время следствие направило на экспертизу записанные обвиняемым видеоролики, в которых могут быть выявлены признаки разжигания межнациональной розни.

Фильм «Матильда» выйдет на экраны 26 октября 2017 года. Картина вызвала широкий резонанс еще до выхода на экран, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Темы: Россия, Персоны и деятели российского кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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23.09.2017, 22:40
Гость: Валентин

А согласно реальности, правительство финансирует 4 церкви в РФ и имеет какие-то совместные проекты с их руководствами.
ТВ хотя бы посмотрите, знаток конституции!
23.09.2017, 22:35
Гость: Николай В.

Очень надеюсь, что "ребятам", разжигающим межнациональную рознь (а попросту говоря нацистам), угрожающим мирным жителям, дадут как минимум лет по пять для просветления мозгов.
Личная жизнь великих - это вообще самая распространенная тема как в литературе, так и в других видах искусства. Одним из выдающихся достижений мирового кинематографа можно назвать широко известные фильмы "Леди Гамильтон" (про личную жизнь адмирала Нельсона), "Александр"(Личная жизнь Македонского), "Клеопатра" (Антоний и Клеопатра), "Калигула", "Сто дней Наполеона", "Оскар Уальд" и т.д.
В России выходили фильмы про личную жизнь Л.Толстого, Пушкина, Бунина, Колчака, Есенина, личную жизнь Распутина и царской семьи ("Агония"), Надежды Алилуевой и Сталина и т.д. Причем в некоторых из перечисленных фильмов присутствовали куда более откровенные сцены, чем в довольно целомудренном фидьме "Матильда", где "глумление" вообще отсутствует, как художественный прием. И никаких протестов против вышепроименованных фильмов....
Вывод: Компания против фильма "Матильда" инспирирована искусственно , как пробная операция лжепатриотов и националистов против власти , не поддерживающей нацистские и антисемитские выпады.
23.09.2017, 22:32
Гость: ид

читай А.П. Столешникова -" Реабилитации - не будет "
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