В связи с давленикм на кинотеатры из-за «Матильда» завели уголовное дело

Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела, заведенного в связи с принуждением кинопрокатчиков отказаться от демонстрации фильма Алексея Учителя «Матильда».

Как собщает «Интерфакс» уголовное дело возбуждено по статье 179 УК РФ «Принуждение к совердению сделки или отказу от ее совершения». В частности дело возбуждено «по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей, причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».

Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» ранее был задержан по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина. Позже он был отпущен под подписку о невыезде, так как не принимал участие в поджоге. Калинин был повторно задержан по вновь открывшимся обстоятельствам. В настоящее время следствие направило на экспертизу записанные обвиняемым видеоролики, в которых могут быть выявлены признаки разжигания межнациональной розни.

Фильм «Матильда» выйдет на экраны 26 октября 2017 года. Картина вызвала широкий резонанс еще до выхода на экран, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.