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На Рязанской ГРЭС произошел взрыв

17:20 23.09.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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На Рязанской ГРЭС (входит в ОГК-2) при отключении котла энергоблока произошел взрыв.

Угольно-воздушная смесь взорвалась в мельнице котлотурбинного цеха передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в Новомичуринскую ЦРБ.

В результате взрыва произошло повреждение остекления на площади 200 "квадратов" и стеновых панелей на площади 30 "квадратов". На текущий час тление угольной пыли ликвидировано, оборудование и несущие конструкции станции не повреждены.

"Станция нагрузку и рабочую мощность не снижала и работает в соответствии с диспетчерским графиком", - отметили в пресс-службе Минэнерго, добавив, что последствий для потребителей не было.

Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия, организован штаб по восстановлению энергоблока.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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23.09.2017, 22:37
Гость: Ник16

А никто и не спорит - все согласные!!
23.09.2017, 22:00
Гость: Ганс

Хош смейся, но за реформой РАО ЕЭС России, погубившей систему планово-предупредительных ремонтов в электроэнергетике, торчат уши госдепа.
23.09.2017, 20:21
Гость: член КПСС ,с 1975 года

Правильно, во всех бедах РФ виноват Госдеп ,Обама ,и хохлы !
Госдеп США довел РФ ,что теперь наша страна ,страдает от санкций, и от взрывов на ГРЭС .
Наш ответ к США будет жёсткий ,мы увеличим скупку гособлигаций США !
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