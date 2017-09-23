На Рязанской ГРЭС произошел взрыв

На Рязанской ГРЭС (входит в ОГК-2) при отключении котла энергоблока произошел взрыв.

Угольно-воздушная смесь взорвалась в мельнице котлотурбинного цеха передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в Новомичуринскую ЦРБ.

В результате взрыва произошло повреждение остекления на площади 200 "квадратов" и стеновых панелей на площади 30 "квадратов". На текущий час тление угольной пыли ликвидировано, оборудование и несущие конструкции станции не повреждены.

"Станция нагрузку и рабочую мощность не снижала и работает в соответствии с диспетчерским графиком", - отметили в пресс-службе Минэнерго, добавив, что последствий для потребителей не было.

Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия, организован штаб по восстановлению энергоблока.