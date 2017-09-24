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Россия поможет пострадавшей от землетрясения Мексике

20:33 24.09.2017
Фото с сайта mchs.gov.ru
Фото с сайта mchs.gov.ru
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Россия отправит в Мексику партию гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель российского посольства в стране Евгений Нешумов.

По его словам, МЧС готовит к отправке в Мексику Ил-76 с палатками и продуктами питания. Предполагается, что самолет приземлится в латиноамериканской стране 26 сентября.

«Россия предложила оказать гуманитарную поддержку, мексиканцы позитивно откликнулись, и в соответствии с их приоритетными запросами по преодолению последствий, они выбрали вариант предоставления помощи в виде продуктов питания и палаток», - цитирует агентство дипломата.

Землетрясение на юге Мексики произошло в начале недели. Его магнитуда составила 7,1. Жертвами удара стихии стали 318 человек.
 

Темы: Россия, Мексика, Крупные землетрясения и их последствия, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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24.09.2017, 22:08
Гость: Щедрость за чухой счет.

Своим бы старикам и больным детям помочь.
24.09.2017, 21:47
Гость: SL

Четыре года назад у моего знакомого в Нижегородской области дом сгорел. Он механизатор, жена 6 лет безработная (нет работы) так и живет в бане. ПОЗОР ПУТИНУ!!!
24.09.2017, 21:32
Гость: умора

Чип и Дейл спешат на помощь.
Все комментарии (5)
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