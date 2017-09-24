Россия поможет пострадавшей от землетрясения Мексике

Россия отправит в Мексику партию гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель российского посольства в стране Евгений Нешумов.

По его словам, МЧС готовит к отправке в Мексику Ил-76 с палатками и продуктами питания. Предполагается, что самолет приземлится в латиноамериканской стране 26 сентября.

«Россия предложила оказать гуманитарную поддержку, мексиканцы позитивно откликнулись, и в соответствии с их приоритетными запросами по преодолению последствий, они выбрали вариант предоставления помощи в виде продуктов питания и палаток», - цитирует агентство дипломата.

Землетрясение на юге Мексики произошло в начале недели. Его магнитуда составила 7,1. Жертвами удара стихии стали 318 человек.

