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Экс-вратарь сборной СССР по хоккею погиб от руки дочери

19:18 24.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Бывший вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Толмачев зарезан в собственно квартире.

Тело 78-летнего бывшего спортсмена было найдено сотрудниками полиции, которые приехали к нему домой по просьбе родственников. Было установлено, что причиной смерти Толмачева стали два ножевых ранения в грудь, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в СКР по Москве.

По подозрению в убийстве задержана 55-летняя дочь хоккеиста. Ей предъявлено обвинение, передает ТАСС. Согласно сведениям интернет-источников, женщина созналась в содеянном.

В 1963-1966 годах Толмачев становился чемпионом СССР в составе московского ЦСКА. После он перешел в воскресенский «Химик», уступив ворота армейцев Владиславу Третьяку.
 

Темы: Россия, Москва, Происшествия
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, ступив ворота
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