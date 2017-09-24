Экс-вратарь сборной СССР по хоккею погиб от руки дочери

Бывший вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Толмачев зарезан в собственно квартире.

Тело 78-летнего бывшего спортсмена было найдено сотрудниками полиции, которые приехали к нему домой по просьбе родственников. Было установлено, что причиной смерти Толмачева стали два ножевых ранения в грудь, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в СКР по Москве.

По подозрению в убийстве задержана 55-летняя дочь хоккеиста. Ей предъявлено обвинение, передает ТАСС. Согласно сведениям интернет-источников, женщина созналась в содеянном.

В 1963-1966 годах Толмачев становился чемпионом СССР в составе московского ЦСКА. После он перешел в воскресенский «Химик», уступив ворота армейцев Владиславу Третьяку.

