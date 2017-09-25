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Уволен губернатор Самарской области Николай Меркушкин

14:11 25.09.2017
Фото с сайта zampolit.com
Фото с сайта zampolit.com
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Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главы региона назначен член Совета Федерации Дмитрий Азаров, занимавший в 2010–2014 годах пост мэра Самары.

В указе президента России Владимира Путина об отставке Меркушкина говорится, что губернатор уволился по собственному желанию. Его назначили спецпредставителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

В ближайшее время, по информации СМИ, в России сменят руководителей целого ряда регионов. Николая Меркушкина журналисты называли в числе губернаторов, которые уйдут в отставку. Источники газеты «Коммерсант» сообщали, что будут также уволены главы Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской и Омской областей, Ненецкого автономного округа, Красноярского и Алтайского краев.

Меркушкин руководил Самарской областью с 2012 года, а до этого в течение 17 лет возглавлял Мордовию.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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25.09.2017, 15:03
Гость: кадет

Не это страшно. Страшно другое. Совет директоров АО Московского Моторного Завода "Авангард" решил досрочно прекратить полномочия гендиректора предприятия Ахмета Мухаметова, выпускавшему ракеты для ПВО, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Откуда все это? Как этот человек вообще попал в эту систему?
\\\\\\\\\\\\\
Можно себе представить сколько таких Ахметов расставлены троцкистами на всех ведущих предприятях страны. И соответственно возникает вопрос. Почему так происходит? Кто проталкивает этих людей на командные должности?
25.09.2017, 14:18
Гость: Ося

Этих "спецпредставителей" не прокормить!..
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