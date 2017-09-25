Уволен губернатор Самарской области Николай Меркушкин

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главы региона назначен член Совета Федерации Дмитрий Азаров, занимавший в 2010–2014 годах пост мэра Самары.

В указе президента России Владимира Путина об отставке Меркушкина говорится, что губернатор уволился по собственному желанию. Его назначили спецпредставителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

В ближайшее время, по информации СМИ, в России сменят руководителей целого ряда регионов. Николая Меркушкина журналисты называли в числе губернаторов, которые уйдут в отставку. Источники газеты «Коммерсант» сообщали, что будут также уволены главы Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской и Омской областей, Ненецкого автономного округа, Красноярского и Алтайского краев.

Меркушкин руководил Самарской областью с 2012 года, а до этого в течение 17 лет возглавлял Мордовию.