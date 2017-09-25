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Лидера «Христианского государства» судили за убийство и разбой

12:28 25.09.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Лидер движения «Христианское государство» Александр Калинин был ранее судим за убийство и разбой. Об этом РИА Новости рассказал неназванный источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства заявил, что Калинин был осужден в 2002 году Норильским городским судом. Ему дали восемь лет лишения свободы за убийство с отягчающими обстоятельствами и разбой.

О деталях совершенных Калининым преступления ничего не сообщается.

23 сентября Калинина арестовали по подозрению в принуждении кинотеатров к отказу от показа фильма «Матильда». До этого его и его соратников задержали по подозрению в поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет режиссера фильма Алексея Учителя.

Ранее сам Калинин рассказывал, что против него и его сторонников пытались заводить уголовные дела об угрозах.

Темы: Расследование преступлений в России, Религия и прогресс, Кино в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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25.09.2017, 16:05
Гость: adept

Наверно он раскаялся. И теперь хочет спасти и другие души от геены огненной. Или типа того.
25.09.2017, 16:03
Гость: справка

В принципе очень похоже. Мораль ХГ -ненависть ко всему, что не входит в понятие ХГ. Тоже и ИГ.
25.09.2017, 16:00
Гость: Алена

Этого подонка Калинина никто и ничто не сделает святым!
Все комментарии (14)
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