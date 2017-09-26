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Минтранс России: «ВИМ-Авиа» прекратила работу

19:01 26.09.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Глава Министерства транспорта Максим Соколов объявил во вторник, что поддерживать «ВИМ-Авиа» бессмысленно, так как компания «практически прекратила свою работу». Государство сосредоточится на том, чтобы решить ситуацию, которая сложилась из-за задержки и отмены рейсов компании. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее от распространения билетов «ВИМ-Авиа» отказался агрегатор Aviasales. Росавиация уже обратилась к «ЮТэйр» с просьбой оценить, может ли компания взять на себя перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа».

Рейсы перевозчика «ВИМ-Авиа» переведены в Москве из Домодедово во Внуково. Там, по данным «Ведомостей», их будет оплачивать авиакомпания «Россия».

«ВИМ-Авиа» — десятая в стране авиакомпания по количеству перевезенных пассажиров. с 23 августа рейсы компании отправляются со значительными задержками из-за задолженности перед поставщиками топлива и аэропортами.

Против руководства «ВИМ-Авиа» возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, компания продолжала продавать билеты, хотя понимала, что не сможет выполнить рейсы.

По оценке Ассоциации туроператоров России, до конца октября на рейсы «ВИМ-Авиа» проданы около 200 тысяч билетов. Сертификат эксплуатанта компании пока не отозван.

Темы: Российские авиакомпании, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.09.2017, 21:53
Гость: чинделе

С 2014 г. считал эту компанию "Рогами и копытами". Так и вышло.
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