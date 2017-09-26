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Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности

12:53 26.09.2017
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Министерство труда и социальной защиты РФ представило рейтинг самых высокооплачиваемых должностей, которые были вакантны в первой половине 2017 года, пишет газета «Известия».

Возглавила рейтинг должность капитана океанского судна. Соискателю на эту позицию работодатель предлагал оклад в размере 500 тысяч рублей.

На втором месте оказался командир воздушного судна с зарплатой в 320 тысяч рублей. Замыкает тройку самых высоокоплачиваемых должностей главный технолог золотодобывающей промышленности с окладом в 312 тысяч рублей.

В список также попали главный тренер по хоккею (300 тыс. рублей), начальник строительного участка (250 тыс. рублей), врач-стоматолог (200 тыс. рублей), риск-менеджер (200 тыс. рублей), инженер-электрик (195 тыс. рублей), аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тыс. рублей), второй пилот воздушного судна (180 тыс. рублей).

Как пишет издание, согласно данным Росстата, в первом полугодии среднемесячная зарплата по России составила 38,7 тыс. рублей.

Темы: Зарплаты и пособия в России, Рейтинги, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.09.2017, 15:10
Гость: не стыдно писать такое?

Зарплаты депутатов и министров в студию! Капитаны с пилотами скромно потупят взор. А про стоматологов вообще смешно. Это у каких стоматологов такие з/п? В дорогих частных клиниках в столице? И про инженеров-электриков поподробнее, пожалуйста)))
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