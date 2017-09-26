Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности

Министерство труда и социальной защиты РФ представило рейтинг самых высокооплачиваемых должностей, которые были вакантны в первой половине 2017 года, пишет газета «Известия».

Возглавила рейтинг должность капитана океанского судна. Соискателю на эту позицию работодатель предлагал оклад в размере 500 тысяч рублей.

На втором месте оказался командир воздушного судна с зарплатой в 320 тысяч рублей. Замыкает тройку самых высоокоплачиваемых должностей главный технолог золотодобывающей промышленности с окладом в 312 тысяч рублей.

В список также попали главный тренер по хоккею (300 тыс. рублей), начальник строительного участка (250 тыс. рублей), врач-стоматолог (200 тыс. рублей), риск-менеджер (200 тыс. рублей), инженер-электрик (195 тыс. рублей), аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тыс. рублей), второй пилот воздушного судна (180 тыс. рублей).

Как пишет издание, согласно данным Росстата, в первом полугодии среднемесячная зарплата по России составила 38,7 тыс. рублей.