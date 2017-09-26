Опубликовано видео наезда правительственного «Мерседеса» на полицейского

Опубликована видеозапись с камеры наблюдения, на которой виден момент, когда «Мерседес» с правительственными номерами насмерть сбивает полицейского на Новом Арбате в Москве. Запись появилась во «ВКонтакте» Егора Дрягина без указания источника.

Судя по записи, ДТП произошло около 22:08 вечером 25 сентября. Автомобиль двигался по разделительной полосе со включенным проблесковым маячком и задел сотрудника ГИБДД, который находился на ней. Погибший полицейский - старший лейтенант 32-летний Сергей Грачёв.

«Газета.ру» сообщает, что после аварии «неизвестный демонтировал с „Мерседеса“ оба номерных знака А896МР97». РЕН ТВ сообщает, что его скорость составляла около 120 километров в час.

По информации источника «Интерфакса», машина могла принадлежать одной из силовых структур, поэтому уголовным делом будет заниматься военное следствие. Ранее сообщалось, что на сбившей полицейского машине были номера правительственной серии А896МР97. Машина закреплена за воинской частью 44710 - это спецгараж для высокопоставленных лиц России.