Сбербанк начнет проверять своих клиентов через их странички в соцсетях

Сбербанк планирует в 2018 году запустить систему оценки клиентов, подавших заявление на оформление кредита, на основе их страничек в социальных сетях, пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что банк уже начал тестировать данный механизм на согласившихся клиентах. Однако в будущем, согласие на обработку персональных данных останется добровольным.

По мнению представителей Сбербанка, так называемый «социальный скоринг» (классификация клиентов в зависимости от их психологических и социальных характеристик) является идеальным вариантом для того, чтобы понять, что человек перед ними.

«Если он «лайкает» тюремные четки и «Владимерский централ», то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит. Надо еще что-нибудь про него посмотреть», - приводит издание слова первого вицепрезидента Сбербанка Александра Ведяхина.

Однако эксперты считают, что эта технология только навредит и «навесит ярлыков» на человека, которых он вовсе не заслуживает.

«У всех банков есть своя система скоринга — механизм оценки благонадежности клиентов. Какие параметры туда входят обычно не разглашается. Смысла тратиться на разработку анализа соцсетей нет. Тут главное — на людей ярлыков не навешать. Есть, например, группы «Лесоповал» или «Бутырка» - никто из их учасников в тюрьме не сидел. Просто стиль у них такой, Эти песни могут нравится кому угодно, в том числе весьма далеким от криминального мира людям», - заявил эксперт в области банковской безопасности, полковник ФСБ в запасе Максим Мельничук.