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Сбербанк начнет проверять своих клиентов через их странички в соцсетях

10:11 26.09.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Сбербанк планирует в 2018 году запустить систему оценки клиентов, подавших заявление на оформление кредита, на основе их страничек в социальных сетях, пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что банк уже начал тестировать данный механизм на согласившихся клиентах. Однако в будущем, согласие на обработку персональных данных останется добровольным.

По мнению представителей Сбербанка, так называемый «социальный скоринг» (классификация клиентов в зависимости от их психологических и социальных характеристик) является идеальным вариантом для того, чтобы понять, что человек перед ними.

«Если он «лайкает» тюремные четки и «Владимерский централ», то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит. Надо еще что-нибудь про него посмотреть», - приводит издание слова первого вицепрезидента Сбербанка Александра Ведяхина.

Однако эксперты считают, что эта технология только навредит и «навесит ярлыков» на человека, которых он вовсе не заслуживает.

«У всех банков есть своя система скоринга — механизм оценки благонадежности клиентов. Какие параметры туда входят обычно не разглашается. Смысла тратиться на разработку анализа соцсетей нет. Тут главное — на людей ярлыков не навешать. Есть, например, группы «Лесоповал» или «Бутырка» - никто из их учасников в тюрьме не сидел. Просто стиль у них такой, Эти песни могут нравится кому угодно, в том числе весьма далеким от криминального мира людям», - заявил эксперт в области банковской безопасности, полковник ФСБ в запасе Максим Мельничук. 

Темы: Социальная сеть, Проблемы кредитов и кредитования в России, Сбербанк
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Комментарии читателей
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26.09.2017, 13:06
Гость: Конкретно

Просто интересно. Я вот ни в одной соцсети не зарегистрирован, означает ли это, что кредит дадут без проблем или, напротив, даже рассматривать заявку не станут? Ведь в последнем случае клиент "нетранспарентный" сукин сын, явно себе на уме, и облапошить его несколько сложнее.
26.09.2017, 12:28
Гость: Ося

"Клиент дозревает! будь готов! - Будь всегда готов!" (фильм "Бриллиантовая рука")...
26.09.2017, 12:07
Гость: +++

«лайкайте» любые высказывание Грефа и Вам дадут кредит в 1 млрд USD на 1000 лет.
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