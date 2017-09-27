]]> ]]>
Главная В России Новости

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил об отставке

13:19 27.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Рамазан Абдулатипов в среду, 27 сентября, подал в отставку с поста главы Дагестана. Об этом Абдулатипов рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня [27 сентября]», — сказал он.

«Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже», — сообщил чиновник, добавив, что «по всем остальным вопросам республика находится на подъёме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась».

Рамазан Абдулатипов занял пост главы Дагестана в сентябре 2014 года. Прежде он работал послом РФ в Таджикистане, депутатом Госдумы, а также занимал разные должности в правительстве РФ.

«Ведомости» и «Коммерсант» ранее со ссылкой на внутренние источники писали, что вскоре свои посты покинут несколько глав российских регионов. В числе тех, кто может уйти в отставку, упоминался и глава Дагестана.

Рамазан Абдулатипов стал четвертым главой российских регионов, ушедшим в отставку за последние несколько дней. Ранее свои посты покинули глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и глава Красноярского края Виктор Толоконский.

Темы: Россия, Дагестан, Отставки и назначения в российской политике
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.09.2017, 16:20
Гость: славянин

Мягкий, безвольный, слишком честный и открытый. Такие никогда не найдут общего языка с воровскими, хамоватыми и нагловатыми троцкистами во власти.
27.09.2017, 15:50
Гость: Константин

А кто не понял, тому в АП подскажут.
27.09.2017, 14:55
Гость: Трезвый

Умение своевременно отдать власть не каждому дано.
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.