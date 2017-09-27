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Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский ушел в отставку

11:43 27.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке на встрече с региональным правительством и депутатами. Об этом рассказал источник «Коммерсанта» и подтвердил вице-спикер парламента Алексей Клешко.

Официально указ об отставке Толоконского пока не публиковался. Кто возглавит регион вместо него, неизвестно.

Виктор Толоконский стал временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края в мае 2014 года, а затем победил на выборах. Срок его полномочий истекает в 2019 году. До этого Толоконский четыре года был полпредом президента в Сибирском федеральном округе. С 2000 по 2010 годы он возглавлял Новосибирскую область.

Отставка Толоконского стала уже третьей за последние три дня. 25 сентября ушел в отставку глава Самарской области Николай Меркушкин, а 26 сентября — глава Нижегородской области Валерий Шанцев.

Темы: Красноярский край, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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27.09.2017, 16:34
Гость: такс

Это где столько киндерсюрпризов наберут ведь долги набранные этими отдавать надо будет
27.09.2017, 16:22
Гость: студент

Пусть меняют власть в Новосибирске. Троцкисты уже достали.
27.09.2017, 14:36
Гость: Anton

Путин перед президентскими выборами сбрасывает негативные эмоции народа накопившиеся за годы правления ИМ назначенных губернаторов не объясняя причин их слива . Не забудем не простим не надейся.
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