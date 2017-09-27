Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский ушел в отставку

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке на встрече с региональным правительством и депутатами. Об этом рассказал источник «Коммерсанта» и подтвердил вице-спикер парламента Алексей Клешко.

Официально указ об отставке Толоконского пока не публиковался. Кто возглавит регион вместо него, неизвестно.

Виктор Толоконский стал временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края в мае 2014 года, а затем победил на выборах. Срок его полномочий истекает в 2019 году. До этого Толоконский четыре года был полпредом президента в Сибирском федеральном округе. С 2000 по 2010 годы он возглавлял Новосибирскую область.

Отставка Толоконского стала уже третьей за последние три дня. 25 сентября ушел в отставку глава Самарской области Николай Меркушкин, а 26 сентября — глава Нижегородской области Валерий Шанцев.