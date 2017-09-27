Росгвардия решила купить для генералов хрустальные погоны

Росгвардия решила приобрести более ста пар изготовленных из хрусталя генеральских погон. Объявление о проведении тендера разместила на сайте госзакупок Центральная войсковая комендатура по материально-техническому обеспечению Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации.

В рамках тендера планируется приобрести две пары хрустальных генерал-полковничьих погон (с тремя звездами), 22 пары хрустальных погон генерал-лейтенанта (с двумя звездами) и 80 пар хрустальных генерал-майорских погон (с одной звездой), пишет РБК. При этом каждая пара должна быть упакована в подарочную коробку, обитую бордовым бархатом и имеющую «механизм открытия верхней крышки».

«Хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды), не допускается внесение цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов. Материал изделия должен быть полностью однородный», — говорится в техническом задании потенциальным поставщикам.

Закупочная стоимость каждой пары хрустальных погон вне зависимости от звания определена в 5,6 тыс. руб. В общей сложности на закупку подарков Росгвардия планирует потратить около 582 тыс. руб.

Источником финансирования закупки в документации назван федеральный бюджет.



