Россия огородит Крым от Украины 50-километровым забором

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым решило построить 50-километровое заграждение на границе с Украиной для обеспечения безопасности республики. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации на сайте госзакупок, возведение объекта обойдется федеральному бюджету в 212 миллионов рублей. По плану, работы должны завершиться до конца года. Длина заграждения в Красноперекопском районе составит почти 50 километров, высота — около 2 метров. Начальная цена конкурса — 212,88 миллиона рублей, а строительство необходимо закончить до 20 декабря 2017 года.

Заказчик требует не менее 10 лет гарантийного срока эксплуатации, при этом уточняется, что конструкции должны быть устойчивы к высокой влажности и температуре, а также быть прочными, долговечными и экономичными в использовании. Победителя конкурса объявят 16 октября.

В августе стало известно о задержании сотрудниками ФСБ на территории полуострова агента Службы безопасности Украины, подозреваемого в подготовке диверсий в регионе. По информации российской спецслужбы, диверсионные акты готовились «против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова».

Ранее Украина также планировала возвести стену на границе с РФ, однако проект не был реализован из-за нехватки средств. Кроме того, объем хищений при строительстве «Стены» на границе двух стран достиг 70 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов).