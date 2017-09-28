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Россия огородит Крым от Украины 50-километровым забором

12:00 28.09.2017
Здание ФСБ. Фото с сайта wikimedia.org
Здание ФСБ. Фото с сайта wikimedia.org
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Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым решило построить 50-километровое заграждение на границе с Украиной для обеспечения безопасности республики. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации на сайте госзакупок, возведение объекта обойдется федеральному бюджету в 212 миллионов рублей. По плану, работы должны завершиться до конца года. Длина заграждения в Красноперекопском районе составит почти 50 километров, высота — около 2 метров. Начальная цена конкурса — 212,88 миллиона рублей, а строительство необходимо закончить до 20 декабря 2017 года.

Заказчик требует не менее 10 лет гарантийного срока эксплуатации, при этом уточняется, что конструкции должны быть устойчивы к высокой влажности и температуре, а также быть прочными, долговечными и экономичными в использовании. Победителя конкурса объявят 16 октября.

В августе стало известно о задержании сотрудниками ФСБ на территории полуострова агента Службы безопасности Украины, подозреваемого в подготовке диверсий в регионе. По информации российской спецслужбы, диверсионные акты готовились «против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова».

Ранее Украина также планировала возвести стену на границе с РФ, однако проект не был реализован из-за нехватки средств. Кроме того, объем хищений при строительстве «Стены» на границе двух стран достиг 70 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов).

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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28.09.2017, 14:47
Гость: пенсионер

Конфуций (550 - 480 гг. до н.э.):
"Не пожелай другому того, чего себе не пожелаешь".
Иисус Христос в резюме "Нагорной проповеди":
"Итак во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними".
28.09.2017, 14:37
Гость: Федя1

Еще очень важно отгородиться от восточных прибалтов.
Скоро они озвереют от своей нищеты и попрут в Россию.
А здесь они со своей фашистской злОбой совершенно не нужны.
28.09.2017, 14:35
Гость: Реалист

"Мокрые спины"-мексиканцы - это люмпены типа цыган,но это воспитанники детсада по сравнению с бендеровскими бандитами.
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