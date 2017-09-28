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В Москве может резко ухудшиться качество сотовой связи

14:18 28.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

В Москве может значительно ухудшиться качество сотовой связи, сообщает газета «Ведомости».

Причиной проблем со связью станет демонтаж телекоммуникационного оборудования с фонарных столбов в рамках программы «Моя улица».

Как пишет издание, департамент ЖКХ Москвы поручил «Моссвету» и Объединенной энергетической компании (ОЭК) до 3 октября проработать вопрос о расторжении договоров аренды фонарных столбов сотовыми операторами с учетом необходимости демонтажа оборудования в Центральном административном округе.

На сегодняшний день на фонарных столбах в центре Москвы установлено 90% базовых станций «Т2 РТК холдинга» (Tele2), 30-40% станций МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона». Там же находятся ребродукторы для экстренного оповещения МЧС и точки доступа бесплатной городской сети Wi-Fi. Всего в ЦАО установлены около 100 опор, где размещено примерно 300 базовых станций сотовой связи. Отмечается, что при отключении части базовых станций в центре Москвы проблемы со связью могут начаться в других районах столицы, в частности это отключение может отбросить столицу на несколько лет назад по качеству сотового сигнала и плотности покрытия.

Представители «Вымпелкома» отметили, что демонтаж оборудования угрожает мобильной связи и безопасности людей в центре Москвы. Такой же точки зрения придерживаются и представители МТС.

При этом в мэрии говорят, что в зоне действия программы «Моя улица» операторы понизят высоту столбов, частично добавят исторические фонари, частично подвинут конструкции, чтобы они не выбивались из общей концепции. 

Темы: Москва, Мобильные телефоны, Мобильная связь и сотовые операторы
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