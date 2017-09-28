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За инвестиции в Дальний Восток предложили давать гражданство РФ

13:20 28.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Иностранным гражданам, которые инвестируют в развитие Дальнего Востока не менее 10 миллионов долларов, предлагается давать российское гражданство в упрощенном порядке.

Соответствующий законопроект подготовило Минвостокразвития. Документ размещен на портале проектов нормативных документов.

Инвесторы, говорится в законопроекте, смогут рассчитывать на получение гражданства в упрощенном порядке, если вложат указанную сумму, например, в приобретение недвижимости на территории Дальневосточного федерального округа или в акции местных предприятий.

Иностранцы, осуществившие инвестиции в объекты на Дальнем Востоке или в акции предприятий, «должны владеть ими в течение трех лет с момента приобретения гражданства Российской Федерации». Нарушение этого требования повлечет за собой отмену решения о предоставлении гражданства, говорится в документе.

Упрощенный порядок предоставления гражданства инвесторам действует в РФ с 2014 года.

В 2016 году в закон «О гражданстве РФ» были внесены поправки, согласно которым, на получение гражданства РФ в упрощенном порядке могу претендовать иностранцы, вложившие в уставной капитал российских компаний не менее 10 миллионов рублей. При условии, что доля такого иностранца в уставном капитале в течение трех лет составляла не менее 10%, а компания за этот период уплатила налоги и сборы на сумму не менее 6 миллионов рублей.

Темы: Россия, Дальний Восток, Развитие регионов в России
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Комментарии читателей
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28.09.2017, 14:46
Гость: Трезвый

Услышав это миллионы самураев (корейцев,китайцев и эскимосов) побегут на Дальний Восток (Курилы,Сахалин и Камчатка) с 10 млн.в кармане в надежде получить не нужный им пачпорт РФ.Где же ваш разум господа буржуины? Поистине запах халявных денег застилает глаза и рождает безумные идеи.Работать надо,больше рожать и меньше искать халяву.
28.09.2017, 14:37
Гость: а сколько паспортов можно получить в одни руки?

Ракетный шантаж Кима грозит обвалить приморские стройки
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28.09.2017, 14:13
Гость: adept

не очень понятно зачем иностранцам с деньгами гражданство России. Разве что каким беглым олигархам с Украины например.
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