Собянин предложил увеличить размер минимальной пенсии в Москве

Сергей Собянин предложил увеличить размер минимальной пенсии и льгот в столице.

Об этом он сообщил во время встречи с активом ветеранской общественности города, которая прошла в Московском городском совете ветеранов войны и труда.

«Я думаю, что в следующем году все-таки будет увеличена федеральная пенсия. Но, не дожидаясь этого, я считаю, что нам все-таки надо значительно увеличить минимальную пенсию по Москве. Насколько ее увеличить, давайте мы вместе подумаем, создадим рабочую группу и выработаем с вами оптимальный вариант так, чтобы мы уже к 10 октября четко представляли, какой объем средств необходимо из бюджета выделить, чтобы обеспечить нормальную пенсию по Москве», — сказал Мэр Москвы.

Изменения затронут большое количество горожан. «Более одного миллиона человек будут получать дополнительную доплату. Это очень важный момент», — подчеркнул Сергей Собянин, пообещав, что изменения учтут при формировании бюджета.

Он также добавил, что ключевые стратегические направления развития Москвы будут сохранены. В частности, он упомянул о дальнейшем развитии системы ухода за пациентами с хроническими заболеваниями. «Такую систему ухода за хроническими больными мы ввели практически во всех поликлиниках города, выделили специальных врачей, которые ведут их, которые не принимают пациентов из общего потока, а занимаются именно хроническими больными: с ними созваниваются, принимают их чаще, знают их в лицо», — отметил Сергей Собянин.

Кроме того, с этого года в столице начали внедрять патронажную систему ухода за больными, которые не могут прийти в поликлинику сами.

Сергей Собянин также сообщил, что объем инвестиций в основные фонды Москвы остается на высоком уровне. «Должен сказать, что, несмотря на кризисные явления, промышленность Москвы, предпринимательство продолжает развиваться. Я думаю, что в этом году объем инвестиций в основные фонды Москвы достигнет двух триллионов рублей», — заключил он.