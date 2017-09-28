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В Совфеде пожаловались на дорогие и невкусные котлеты в столовой

15:01 28.09.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Российские сенаторы обсудили вопрос совершенствования «питания и буфетного обслуживания» на заседании комитета Совета Федерации по регламенту. Об этом пишет газета «Коммерсант». Первый зампредседателя комитета Светлана Горячева уверена, что чиновники вынуждены питаться полуфабрикатами по завышенным ценам.

«Полуфабрикаты закупаются, потом их поджаривают и нам по сверхвысокой цене продают. Эти котлеты, которые можно в любой забегаловке, извините, за копейки купить... а тут это стоит сверхдорого», – жалуется Горячева.

Зампред комитета Владимир Полетаев поддержал Горячеву. При этом чиновник отметил, что в этом году в комбинате питания сменились пять руководителей. «Не с кем разговаривать. С одним начинаем, а он к концу дня уже не работает», – сетует Полетаев.

В этой связи Горячева предложила назначить в аппарате Совфеда сотрудника, который бы «ходил и смотрел, что же там [в столовой] подается». «Давайте все же займемся качеством питания. Кабинет и площади – это хорошо, но все же надо, чтобы качество питания было соответствующим», – заключила она.


Меню столовой Совета Федерации, дороговизной которой были возмущены сенаторы. Изображение: «Коммерсантъ»

Темы: Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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28.09.2017, 22:49
Гость: лица воротят .

Скорее, морды лиц.
28.09.2017, 22:35
Гость: Типа,

царь у нас хороший, а бояре - плохие.
Надо им для поднятия "конуса" крепостных душ по 5000 наделить.
Шоб готовили боярам еду, как надо.
28.09.2017, 22:32
Гость: дю Папович

В 93 году в Боснии у нас карабин СКС "папавкой" назывался.
Сразу вспомнил.
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