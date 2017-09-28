Путин сменил главу Ненецкого автономного округа

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина.

Временно исполняющим обязанности главы округа назначен замминистра экономического развития России Александр Цыбульский, говорится в документе.

«Принять отставку губернатора Ненецкого автономного округа Кошина И.В. по собственному желанию. Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа», - говорится в тексте указа.

Также сообщается, что Путин провел рабочую встречу с Александром Цыбульским, в ходе которой сообщил о решении назначить его врио губернатора Ненецкого автономного округа.