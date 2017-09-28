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Путин сменил главу Ненецкого автономного округа

16:56 28.09.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина.

Временно исполняющим обязанности главы округа назначен замминистра экономического развития России Александр Цыбульский, говорится в документе.

«Принять отставку губернатора Ненецкого автономного округа Кошина И.В. по собственному желанию. Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа», - говорится в тексте указа.

Также сообщается, что Путин провел рабочую встречу с Александром Цыбульским, в ходе которой сообщил о решении назначить его врио губернатора Ненецкого автономного округа.

Темы: Ямало-Ненецкий автономный округ, Владимир Путин
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.09.2017, 19:31
Гость: На фото

следите за рукой.
"На ... - это вон туда!"
28.09.2017, 18:26
Гость: Skeptik

Очень клево!
Торчу и нимагу!
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