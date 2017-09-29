В России впервые сократилось число призывников

Число призывников в России впервые сократилось на десятки тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.

По словам Бурдинского, согласно указу президента России Владимира Путина в осенний призыв текущего года пошли служить 134 тысячи человек, тогда как год назад эта цифра составляла 152 тысячи человек.

«Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту», - объяснил Бурдинский.

Он отметил, что продолжится комплектование научных и спортивных рот. На сегодняшний день работвют 12 научных рот, в которых проходят службу 648 человек, а также 4 спортивные роты, где служит 381 человек.

Бурдинский также напомнил, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому отсрочка предоставляется учащимся в образовательных организациях среднего профессионального образования на весь период обучения.