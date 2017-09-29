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В России впервые сократилось число призывников

09:09 29.09.2017
Фото с сайта v-2017.com
Фото с сайта v-2017.com
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Число призывников в России впервые сократилось на десятки тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.

По словам Бурдинского, согласно указу президента России Владимира Путина в осенний призыв текущего года пошли служить 134 тысячи человек, тогда как год назад эта цифра составляла 152 тысячи человек.

«Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту», - объяснил Бурдинский.

Он отметил, что продолжится комплектование научных и спортивных рот. На сегодняшний день работвют 12 научных рот, в которых проходят службу 648 человек, а также 4 спортивные роты, где служит 381 человек.

Бурдинский также напомнил, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому отсрочка предоставляется учащимся в образовательных организациях среднего профессионального образования на весь период обучения.

Темы: Россия, Армия и обороноспособность России, Военная реформа в России
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Комментарии читателей
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29.09.2017, 14:31
Гость: Бтр

Рота депутатов тоже служит в госдуме, защищают нас , героически.
29.09.2017, 14:06
Гость: Неужели

не хотят воевать за многоходовочки и мировую победу инноваций?
Надо больше фильмов о патриотизЬме выпускать наверно.
29.09.2017, 13:56
Гость: Русфанат

Не всё так однозначно. Возможно, что вынужденное выдаётся за достижение. В России последние годы катастрофически уменьшается количество здоровой молодёжи. Сегодня срочную должны служить те, кто... не родился в лихие 90-е годы. Вот и некому служить.
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