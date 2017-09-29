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Россия получила от Турции аванс за системы С-400

14:25 29.09.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Россия получила от Турции аванс за поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом РИА "Новости" сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Да, получили. Сроки поставок назвать пока не можем. Они хотят раньше, но вопрос пока обсуждается", — сказал он. Ранее турецкие представители говорили, что ожидают начала поставок в течение двух лет.

О подписании контракта между Москвой и Анкарой на поставку С-400 стало известно 12 сентября. В тот же день турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже сделала первый взнос за приобретаемые ЗРС. В российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отметили, что поставка данной системы турецкой стороне «отвечает геополитическим интересам РФ».

В США негативно отреагировали на заключение Анкарой контракта на поставку российских ЗРС. По словам Эрдогана, «некоторые были вне себя от злости» из-за этого контракта. При этом турецкий лидер отметил, что республика принимала и продолжит принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности.

Темы: Россия, Турция, Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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29.09.2017, 19:14
Гость: Следствие ведут знатоки

Ага, получила. Держите карман шире, может еще чего-нибудь туда упадет. Ранее говорилось, что Россия выдаст Турции кредит на покупку С-400. Соответственно если Россия что-то и получила, то только свои собственные деньги, ранее выданные в кредит Турции. Т.е. Россия сама себе оплатила поставку ЗРК Турции.
29.09.2017, 18:11
Гость: вопросы

Россия снабжает члена НАТО новейшим вооружением. И базу НАТО в Ульяновске разместила в августе 2012 года.
Какая трогательная любовь! Хочется спросить у президента РФ - Теперь наше всё - НАТО? НАТО теперь за Россию горой? И с каких пор?
29.09.2017, 18:00
Гость: Skeptik

Ждем очередного удара в спину
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