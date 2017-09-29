Россия получила от Турции аванс за системы С-400

Россия получила от Турции аванс за поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом РИА "Новости" сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Да, получили. Сроки поставок назвать пока не можем. Они хотят раньше, но вопрос пока обсуждается", — сказал он. Ранее турецкие представители говорили, что ожидают начала поставок в течение двух лет.

О подписании контракта между Москвой и Анкарой на поставку С-400 стало известно 12 сентября. В тот же день турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже сделала первый взнос за приобретаемые ЗРС. В российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отметили, что поставка данной системы турецкой стороне «отвечает геополитическим интересам РФ».

В США негативно отреагировали на заключение Анкарой контракта на поставку российских ЗРС. По словам Эрдогана, «некоторые были вне себя от злости» из-за этого контракта. При этом турецкий лидер отметил, что республика принимала и продолжит принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности.