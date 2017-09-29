Военнослужащий убил трех сослуживцев на полигоне в Приамурье

Офицер и двое военнослужащих погибли, еще два человека получили ранения в результате стрельбы на полигоне в Амурской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.

"В результате происшествия офицер и два военнослужащих получили смертельные ранения, еще двое военнослужащих доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

"Стрелявший с оружием скрылся с территории полигона", - говорится в пресс-релизе. По указанию министра обороны к месту происшествия направлена комиссия во главе с начальником главного штаба Сухопутных войск, сообщает министерство. "В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв у военнослужащего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ЧП произошло в пятницу на полигоне в Амурской области. "При проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь пресс-служба администрации города Белогорска уточняет, что инцидент произошел в микрорайоне Транспортный Белогорска.

"На стрельбище военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера. Еще одного военнослужащего ранил, он находится сейчас в госпитале. Украв автомат с несколькими рожками патронов, стрелявший покинул место происшествия и находится в бегах", - говорится в сообщении.

Глава города доложил о случившемся губернатору области. "По поручению губернатора в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий. Меры принимаются в целях избежания ситуаций, связанных с возможным захватом заложников. В случае, если в ближайшее время беглец с оружием не будет найден, все общегородские мероприятия, в том числе приуроченные ко Дню пожилых людей, в Белогорске будут отменены", - говорится в сообщении.