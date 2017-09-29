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Задержан начальник УМВД России по Камчатскому краю

10:33 29.09.2017
Фото с сайта мвд.рф
Фото с сайта мвд.рф
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Задержан начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко.

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

«Следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавила Петренко.

Другие подробности в СКР не разглашают.

Ситуацию прокомментировали в МВД.

«Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России с привлечением контрольно-ревизионного управления, других подразделений МВД России в апреле 2016 года были выявлены факты неправомерного расходования бюджетных средств в УМВД России по Камчатскому краю», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в частности, нарушения были обнаружены при строительстве одного из объектов камчатского УМВД.

«По собранным сотрудниками МВД России материалам ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, - прим.) и частью 1 статьи 285 УК РФ. Впоследствии было возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ. В ходе его расследования начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время он отстранен от исполнения обязанностей по должности», - добавила Ирина Волк.

По данным СМИ, задержанием Сидоренко занимались сотрудники ФСБ.

Темы: Камчатский край, МВД России
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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29.09.2017, 15:03
Гость: Давно пора шерстить этих гадов.

До коли терпеть эту кровососущую сволочь.
29.09.2017, 11:14
Гость: А чё?

Нет оперативного чутья, что в предвыборный гон надо быть намного осторожней, что марал, желая удовлетворить свой инстинкт в четвёртый раз, будет брыкаться и доказывать всему стаду, что он самый в нём достойный для осеменения власти?
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