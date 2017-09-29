Задержан начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко.

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

«Следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавила Петренко.

Другие подробности в СКР не разглашают.

Ситуацию прокомментировали в МВД.

«Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России с привлечением контрольно-ревизионного управления, других подразделений МВД России в апреле 2016 года были выявлены факты неправомерного расходования бюджетных средств в УМВД России по Камчатскому краю», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в частности, нарушения были обнаружены при строительстве одного из объектов камчатского УМВД.

«По собранным сотрудниками МВД России материалам ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, - прим.) и частью 1 статьи 285 УК РФ. Впоследствии было возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ. В ходе его расследования начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время он отстранен от исполнения обязанностей по должности», - добавила Ирина Волк.

По данным СМИ, задержанием Сидоренко занимались сотрудники ФСБ.