Роскомнадзор выявил нарушения в работе телеканала CNN

Роскомнадзор вызвал представителей телеканала CNN International для рассмотрения административных дел.

Как сообщает надзорный орган, телеканал нарушил закон о СМИ.

Роскомнадзор вынес CNN административное предупреждение за неверные выходные данные, которые компания указала в эфире. По закону, СМИ обязано указывать в выходных данных зарегистрировавший его орган и регистрационный номер, пояснил «Интерфаксу» глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Он также отметил, что речь о прекращении вещания телеканала на территории России не идет. Если CNN исправит ошибку, то канал продолжит работу. Прекратить вещание можно только по решению суда и после предъявления второго предупреждения о нарушении закона о СМИ.

Жаров сказал, что ведомство дало CNN время на исправление ошибки, а также заверил, что в действиях Роскомнадзора нет политической подоплеки.