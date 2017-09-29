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Роскомнадзор выявил нарушения в работе телеканала CNN

18:18 29.09.2017
Изображение с сайта cnn.com
Изображение с сайта cnn.com
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Роскомнадзор вызвал представителей телеканала CNN International для рассмотрения административных дел.

Как сообщает надзорный орган, телеканал нарушил закон о СМИ.

Роскомнадзор вынес CNN административное предупреждение за неверные выходные данные, которые компания указала в эфире. По закону, СМИ обязано указывать в выходных данных зарегистрировавший его орган и регистрационный номер, пояснил «Интерфаксу» глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Он также отметил, что речь о прекращении вещания телеканала на территории России не идет. Если CNN исправит ошибку, то канал продолжит работу. Прекратить вещание можно только по решению суда и после предъявления второго предупреждения о нарушении закона о СМИ.

Жаров сказал, что ведомство дало CNN время на исправление ошибки, а также заверил, что в действиях Роскомнадзора нет политической подоплеки.

Темы: Роскомнадзор
Источник: «Право.ru»
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Комментарии читателей
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29.09.2017, 21:28
Гость: прохожий

Сначала разберись в смысле фразы"выходные данные",а потом разглагольствуй.
29.09.2017, 18:50
Гость: Много

цацкаемся со лживой и подлой западной прессой.
Да вот и своя пропендосная еще хлеще.
29.09.2017, 18:36
Гость: CNN портит все выходные и праздники.

Эталоном выходных является воскресный вечер с соловьёвым.И также не несущий никакой политической подоплеки.
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