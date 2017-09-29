Дуров пообещал обеспечить россиянам и иранцам защищенный доступ в Telegram

Telegram продолжит защищать анонимность своих пользователей и свободу обмена информацией, в том числе в России и Иране, написал в своем телеграм-канале руководитель мессенджера Павел Дуров.

«Нам все равно, что некоторые страны выдвигают против нас обвинения из-за того, что мы защищаем конфиденциальность наших пользователей. Мы всегда готовы разорвать как личные, так и деловые связи с такими местами, чтобы у них не было рычага давления на нас», — написал он.

Дуров отметил, что ни в России, ни в Иране Telegram не представлен как юридическое лицо. Последняя связь с Россией с этой точки зрения, заявил Дуров, была разорвана в июле 2017 года, когда мессенджер прекратил сотрудничество с ООО «Телеграф» из Санкт-Петербурга, обеспечивавшим защиту Telegram от спама.

Он также подчеркнул, что власти Ирана и России, ограничивая свободу ведения бизнеса, больше вредят экономике собственных стран. За последние годы, отметил руководитель Telegram, свои офисы по развитию закрыли Google, Oracle и Microsoft, а их примеру последовали менее крупные компании.

Дуров выразил надежду на то, что однажды Россия и Иран достигнут такого состояния, что Telegram и другие IT-компании «смогут открыть там офисы». «До этого момента мы продолжим обеспечивать защиту переписки пользователям из тех мест, где уважают свободы», — заявил он.

26 сентября стало известно, что в Иране завели дело на руководителя мессенджера Telegram Павла Дурова. Власти Ирана, как сообщалось, считают, что Telegram используют террористы из ИГ (организация запрещена в РФ), а также через него распространяются наркотики и порнография.

27 сентября Дуров сообщил, что ФСБ потребовала от Telegram расшифровать сообщения пользователей по «закону Яровой». Руководство мессенджера отказалось выполнять эти требования, после чего был составлен протокол об административном правонарушении, копию которого опубликовал Дуров.