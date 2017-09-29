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Дуров пообещал обеспечить россиянам и иранцам защищенный доступ в Telegram

11:34 29.09.2017
Фото с сайта vk.com
Фото с сайта vk.com
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Telegram продолжит защищать анонимность своих пользователей и свободу обмена информацией, в том числе в России и Иране, написал в своем телеграм-канале руководитель мессенджера Павел Дуров.

«Нам все равно, что некоторые страны выдвигают против нас обвинения из-за того, что мы защищаем конфиденциальность наших пользователей. Мы всегда готовы разорвать как личные, так и деловые связи с такими местами, чтобы у них не было рычага давления на нас», — написал он.

Дуров отметил, что ни в России, ни в Иране Telegram не представлен как юридическое лицо. Последняя связь с Россией с этой точки зрения, заявил Дуров, была разорвана в июле 2017 года, когда мессенджер прекратил сотрудничество с ООО «Телеграф» из Санкт-Петербурга, обеспечивавшим защиту Telegram от спама.

Он также подчеркнул, что власти Ирана и России, ограничивая свободу ведения бизнеса, больше вредят экономике собственных стран. За последние годы, отметил руководитель Telegram, свои офисы по развитию закрыли Google, Oracle и Microsoft, а их примеру последовали менее крупные компании.

Дуров выразил надежду на то, что однажды Россия и Иран достигнут такого состояния, что Telegram и другие IT-компании «смогут открыть там офисы». «До этого момента мы продолжим обеспечивать защиту переписки пользователям из тех мест, где уважают свободы», — заявил он.

26 сентября стало известно, что в Иране завели дело на руководителя мессенджера Telegram Павла Дурова. Власти Ирана, как сообщалось, считают, что Telegram используют террористы из ИГ (организация запрещена в РФ), а также через него распространяются наркотики и порнография.

27 сентября Дуров сообщил, что ФСБ потребовала от Telegram расшифровать сообщения пользователей по «закону Яровой». Руководство мессенджера отказалось выполнять эти требования, после чего был составлен протокол об административном правонарушении, копию которого опубликовал Дуров.

Темы: Россия, Иран, Интернет в мире, Интернет и сети, Интернет-проекты, Социальные сети в России
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Комментарии читателей
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29.09.2017, 18:32
Гость: Астра

Это так, но все относительно, как некоторых программистов (или нет)задерживает секретная служба сшп при выезде в испанию например, или еще куда.
29.09.2017, 18:30
Гость: Груздь

Расскажите, что он делает на западе именно того, что у него просили сделать в рф? От него и на западе хотят переписку граждан получить, только по-другому, а у нас своими методами, как и с контактиком. Я пока вижу что он ни здесь ни там не сливает, а уж где ему жить, отдельных вопрос.
29.09.2017, 17:09
Гость: НХ

И где ты видел эту свободу?
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