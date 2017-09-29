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Студенческое сообщество попросило о бесплатном проезде для аспирантов

10:11 29.09.2017
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин

Общественное движение «Студенты Москвы» разработало законопроект о предоставлении аспирантам и ординаторам льгот на проезд на общественном транспорте наряду со студентами-очниками бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщает РИА Новости.

По словам руководителя движения Давида Арутюняна, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что обучение в аспирантуре и ординатуре является одним из образовательных уровней высшего образования наряду с бакалавриатом, специалитетом и магистратурой. Однако аспиранты и ординаторы не могут воспользоваться льготами.

«Аспиранты и ординаторы обязаны присутствовать на всех занятиях, поэтому им крайне сложно найти работу. Стипендия в размере от 2637 рублей является их основной формой дохода. Льготный проезд сэкономил бы большую часть этих средств, позволив полноценно заниматься учебой, участвовать в научных конференциях, посещать городские библиотеки, писать диссертацию», - прокомментировал Арутюнян.

Законопроект уже направлен мэру Москвы, министру образования и науки и в Мосгордуму. Законопроект поддержали руководители органов студенческого самоуправления 77 столичных вузов.

Темы: Москва, Высшее образование в России, Студенческая жизнь
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Комментарии читателей
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29.09.2017, 11:47
Гость: не понятно

не понятно, каким образом в капиталистическом государстве может существовать понятие льготы, особенно если льготы относятся к работе частных контор?
введение любой льготы означает, что частник тупо повысит стоимость для тех у кого этих льгот нет.
таким образом государство филигранно сбрасывает с себя социальные расходы на плечи граждан, а граждане матерят частников за повышение цен (хотя их и без государства есть за что материть), а государство вроде как и не при делах, и даже типа "социальноориентированное".
пусть лучше просят не льготы а доплаты на проезд, хотя это заведомо бесполезно, у государства бабло просто так не получишь, это только лишится его можно влет.
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