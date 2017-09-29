Студенческое сообщество попросило о бесплатном проезде для аспирантов

Общественное движение «Студенты Москвы» разработало законопроект о предоставлении аспирантам и ординаторам льгот на проезд на общественном транспорте наряду со студентами-очниками бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщает РИА Новости.

По словам руководителя движения Давида Арутюняна, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что обучение в аспирантуре и ординатуре является одним из образовательных уровней высшего образования наряду с бакалавриатом, специалитетом и магистратурой. Однако аспиранты и ординаторы не могут воспользоваться льготами.

«Аспиранты и ординаторы обязаны присутствовать на всех занятиях, поэтому им крайне сложно найти работу. Стипендия в размере от 2637 рублей является их основной формой дохода. Льготный проезд сэкономил бы большую часть этих средств, позволив полноценно заниматься учебой, участвовать в научных конференциях, посещать городские библиотеки, писать диссертацию», - прокомментировал Арутюнян.

Законопроект уже направлен мэру Москвы, министру образования и науки и в Мосгордуму. Законопроект поддержали руководители органов студенческого самоуправления 77 столичных вузов.