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Пневматическое оружие хотят приравнять к огнестрельному

12:20 29.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Росгвардия разработает поправки в законодательство, которые ужесточат контроль за пневматическим оружием, приравняв его к огнестрельному, сообщает «Интерфакс».

По словам представителей ведомства, работа над тем, чтобы завести оборот пневматического оружия в управляемый режим, уже началась. Соответствующая инициатива прорабатывается с «коллегами из других органов исполнительной власти».

Основная идея законопроекта заключается в том, что пневматическое оружие после приобретения должно регистрироваться в органах Росгвардии. Пневматическое оружие является очень доступным, продается даже в сувенирных магазинах, что позволяет его владельцам «свободно применять его в отношении людей».

Представители Росгвардии напомнили о происшествии в школе в подмосковной Ивантеевке, когда ученик пришел в школу с пневматической винтовкой и устроил взрывы и стрельбу. Тогда пострадали четыре человека.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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29.09.2017, 18:38
Гость: Юляша

Сковородки !!!про сковородки забыли - а от них главная смертность !!!
а еще вот - веревки запретить !
29.09.2017, 17:35
Гость: окак!

Ответ озабоченности в цене на лицензию!У начальников росгвардии подрастают детишки,пристроить надо к непыльному,но доходному бизнесу,мин здрав поддержит...
29.09.2017, 17:33
Гость: Бублик

Вот только с этим и может бороться росгвардия.
А начнись военная заваруха, то генералы сразу на больничном и телефон не берут...
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