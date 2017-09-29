Пневматическое оружие хотят приравнять к огнестрельному

Росгвардия разработает поправки в законодательство, которые ужесточат контроль за пневматическим оружием, приравняв его к огнестрельному, сообщает «Интерфакс».

По словам представителей ведомства, работа над тем, чтобы завести оборот пневматического оружия в управляемый режим, уже началась. Соответствующая инициатива прорабатывается с «коллегами из других органов исполнительной власти».

Основная идея законопроекта заключается в том, что пневматическое оружие после приобретения должно регистрироваться в органах Росгвардии. Пневматическое оружие является очень доступным, продается даже в сувенирных магазинах, что позволяет его владельцам «свободно применять его в отношении людей».

Представители Росгвардии напомнили о происшествии в школе в подмосковной Ивантеевке, когда ученик пришел в школу с пневматической винтовкой и устроил взрывы и стрельбу. Тогда пострадали четыре человека.