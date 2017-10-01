Захарова назвала ситуацию с российскими СМИ в США абсолютно запредельной

Москва ответит на действия Вашингтона в отношении российских СМИ в случае физической угрозы для журналистов, заявляют в МИД России.

"Люди должны понимать: если они создают условия, в которых физически журналистам будет грозить опасность, если физически будут ощущать они каждый день угрозу своей деятельности, то, конечно, ответная реакция последует. Выбор не наш", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что российская сторона "никогда инициативно никого не высылала, никому визы не закрывала", "аккредитаций не лишала". "Мы этого никогда не делали и не будем делать, если только игра будет по правилам", - отметила представитель МИД РФ.

Захарова заявила, что считает большой ошибкой кампанию, проводимую американскими властями против российских СМИ. "Это одно из колоссальных наших достижений и завоеваний (...) Мы если что-то и получили, то это свобода в смысле выражения наших мыслей, наших чувств, это свобода средств массовой информации, это возможность осуществлять журналистскую деятельность, - это колоссальное достижение", - цитирует ее "Интерфакс".

Представитель МИД РФ подчеркнула, что нынешняя ситуация с российскими СМИ в США "абсолютно беспредельная, запредельная".

Захарова отметила при этом, что со своей стороны США "информационно покрыли весь мир".

Ранее член Палаты представителей от демократической партии США Дэвид Сисиллине выступил за регистрацию телеканала Russia Today в качестве иностранного агента. Это, по его мнению, будет отвечать интересам американской аудитории и не станет препятствием для работы телеканала.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что такое решение может привести к прекращению работы канала в этой стране.