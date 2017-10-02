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В Крыму пресечена деятельность экстремистской организации

08:15 2.10.2017
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Правоохранительные органы Крыма пресекли деятельность религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным агентства, возбуждено уголовное дело по ч.1, 2 ст. 282.2 УК («Организация деятельности экстремистской организации»). Ведется расследование.

В апреле 2016 года Верховный суд Крыма признал экстремистской организацией меджлис*, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, и запретил его деятельность. А на минувшей неделе зампредседателя данный организации Ильми Умеров был приговорен к двум годам колонии-поселения. Он обвинялся в призывах к сепаратизму, свою вину он не признал.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Темы: Россия, Крым, Борьба с экстремизмом в России
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Комментарии читателей
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02.10.2017, 13:50
Гость: xmyr

Вот , Окраина медленно но уверено становится не только непредсказуемой для своих мещан но и опасной для России .Вырастили дерьмократы микроп.
PS:Язычники, иудеи , как и демократы слепые новорожденые котята,солнце чувствуют,но не видят.С мусульманами проще они прямые ,будисты родились уже духовно мертвыми сидят на голове умерщвляя последние мысли в черепке ,тлен. Мир земли одинок и скорбен в мировом космопространстве.
02.10.2017, 13:41
Гость: gvozd

свою вину он не признал.
--
не признал вину и получил Поселение?!
какой дебил вынес такой мягкий приговор?
02.10.2017, 13:33
Гость: Олле

по тихому топить этих фаш. уродов надо.Они еще за ТУ войну не рассчитались с нами.
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