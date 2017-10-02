В Крыму пресечена деятельность экстремистской организации

Правоохранительные органы Крыма пресекли деятельность религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным агентства, возбуждено уголовное дело по ч.1, 2 ст. 282.2 УК («Организация деятельности экстремистской организации»). Ведется расследование.

В апреле 2016 года Верховный суд Крыма признал экстремистской организацией меджлис*, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, и запретил его деятельность. А на минувшей неделе зампредседателя данный организации Ильми Умеров был приговорен к двум годам колонии-поселения. Он обвинялся в призывах к сепаратизму, свою вину он не признал.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.